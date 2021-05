Election du plus beau parc de Tours : l’heure des quarts de finale

Vous avez deux jours pour voter.

C’est une compétition qui vous plait : plus de 1 000 votes en 48h via notre site et sur Facebook… Le concours du plus beau parc de la ville de Tours franchit une étape ce mercredi avec les quarts de finale. Il ne reste plus que 8 sites en course pour la victoire finale…

Le premier match oppose l’Île Simon au Lac de la Bergonnerie. Le duel entre l’île phare de la Loire et la grande île du Cher fut très serré puisque la lauréate emporte s’impose seulement avec 51% des suffrages. De son côté, le Lac de la Bergeonnerie élimine facilement La Gloriette avec 66% des voix.

L'ïle Simon

Lac de la Bergeonnerie

Deuxième opposition : le Parc de Ste Radegonde face à celui du Musée des Beaux-Arts. Ils ont tous deux vos faveurs à 80% face au Parc de la Cousinerie et au Jardin de la Préfecture. Alors lequel allez-vous envoyer en demi-finale ?

Jardin des Beaux-Arts

Parc de Ste Radegonde

Dans la catégorie des parcs de quartier, c’est Beaujardin qui devance nettement le Jardin Meffre du Sanitas avec plus de 70% des votes. Il sera opposé à la Place de Strasbourg nettement plébiscitée par rapport à Velpeau (également plus de 70% des voix).

Beaujardin

Place de Strasbourg

Enfin, dernier match entre le Parc Mirabeau et le Jardin Botanique. Le 1er a livré un duel assez disputé avec le Square François Sicard et s’impose finalement avec 54,5% des voix. Ce fut plus net pour le Jardin Botanique, plébiscité par rapport aux Prébendes (63,6%). A vrai dire on s’attendait à un score plus serré…

Parc Mirabeau

Jardin Botanique

Et maintenant à vous de voter jusqu’à jeudi soir pour nous dire quels endroits vous préférez…