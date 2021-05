StorieTouraine, 04/05/21 – Un vaccinodrome au Vinci dès le 17 mai ; Foire de Tours confirmée du 2 au 11 juillet ; Solidarité pour une ferme de Savonnières…

Et un duel pour les législatives en Sud-Touraine.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce mardi…

Point Covid…

La mairie de Tours et la préfecture l’avaient annoncé : le centre de vaccination des Halles n’est pas adapté pour une campagne massive d’injections. Il va donc déménager au Palais des Congrès Vinci dès le 17 mai. Au dernier comptage, 153 000 personnes ont reçu au moins une dose en Touraine, 52 500 en ont eu deux. Le nombre de cas Covid est lui est net repli : 1 328 du 24 au 30 avril, 8,4% de tests positifs et un taux d’incidence départemental à 219 cas pour 100 000 habitants quand il frôlait les 300 la semaine dernière. Une accalmie qui ne se voit pas à l’hôpital : 106 malades Covid en service de médecine et 59 en soins intensifs.

A noter par ailleurs que les deux écoles du RPI Noyant-Trogues sont fermées après deux cas de Covid détectés chez des élèves. Ce sont 2 frères. 130 enfants vont désormais suivre les cours à distance. Reprise en classe le 17 mai.

De l’argent pour l’hôpital…

L’Agence Régionale de Santé annonce que 17 millions d’€ vont prochainement être débloqués pour des investissements en Centre-Val de Loire. Une enveloppe qui fait partie d’un budget total de 55 millions d’€ pour les établissements publics et privés. Objectif principal : améliorer les conditions de travail du personnel.

Solidarité agricole…

Ce lundi après-midi, escorté par la gendarmerie, un convoi de tracteurs a apporté de la paille pour une ferme de Savonnières victime d’un incendie la semaine dernière. Une solidarité pour nourrir chèvres et chevaux, alors que les réserves de l’exploitation ont été décimées par les flammes. Le cortège venu du Nord-Est du département.

Elections législatives…

On vous rappelle qu’il faudra voter le dimanche 30 mai dans la 3e circonscription d’Indre-et-Loire, après la démission de la députée UDI Sophie Auconie pour raisons de santé. On savait déjà que la maire de Beaulieu-lès-Loches Sophie Métadier était candidate pour la remplacer, soutenue par la droite, le centre et LREM. On connait désormais le nom de la candidate de la gauche, une socialiste : Murielle Riolet, adjointe au maire de Chambray-lès-Tours, qui pourrait être soutenue par d’autres mouvements comme les écologistes. Pour l’instant pas d’autre candidature annoncée. Il n’y aura peut-être qu’un seul tour de scrutin. Rappelons que cela concerne tout le Lochois mais aussi Saint-Avertin, Chambray ou Saint-Pierre-des-Corps.

Foire de Tours…

Réservez vos dates : la Foire de Tours 2021 aura lieu de 2 au 11 juillet comme le confirme Tours Evénements ce mardi. La manifestation va célébrer son centenaire, avec des décors et une exposition pour se plonger dans les souvenirs. Le village gastronomique sera bien présent mais dans une version différente avec moins d’exposants et pas plus de 5 000 personnes sur place pour éviter les risques de contamination. De nombreuses places assises seront disponibles pour déguster ce qu’on achètera à une quarantaine de stands. Une scène de concert sera également montée au Parc Expo. Plusieurs scénarios ont été prévus en fonction de la situation sanitaire à cette période de l’année. Tout reste donc modifiable jusqu’au dernier moment… Les exposants traditionnels seront également présents (meubles, décoration, jardinage, travaux…) mais sans doute moins que d’habitude en mai. Une fête foraine est également prévue.

Hockey…

Une nouvelle recrue pour les Remparts de Tours qui viennent de terminer leur saison de D1 et préparent le championnat de l’année prochaine. Le club recrute le québécois Guillaume McSween, un défenseur. Il évoluait précédemment à Neuilly. C’est un joueur de 25 ans et 1m93 pour 97kg. En parallèle des matchs il devrait s’impliquer dans la formation des jeunes.