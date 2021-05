StorieTouraine, 03/05/21 – Accident grave à Semblançay ; Manifestation de lycéens à Chinon ; Robert Badinter annoncé à Montlouis…

Et la lourde défaite de Chambray à Metz.

La StorieTouraine est un condensé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce lundi…

Accidents de la route…

Dimanche soir, un scooter a percuté une voiture à Semblançay, sur la route reliant Tours à Neuillé-Pont-Pierre. Une dizaine de pompiers sont intervenus : le conducteur du deux-roues a été transporté au CHU Trousseau, il a eu le fémur cassé. Le conducteur de la voiture n’a pas été blessé mais son véhicule est bon pour la casse.

Par ailleurs ce lundi, le trafic a été interrompu sur l’A28 entre Tours et Le Mans et aussi vers Tours après la collision entre un camion et un fourgon. L’hélicoptère du SAMU d’Indre-et-Loire a été appelé pour secourir un blessé incarcéré dans son véhicule avant de faire demi-tour car il n’était pas indispensable.

Manifestation à Chinon…

Jour de reprise… et de contestation. Ce lundi, après une semaine de cours à distance, retour en présentiel pour les lycéens d’Indre-et-Loire (mais en demi-groupe pour limiter les risques de contamination). Au lycée Rabelais de Chinon, l’entrée a été bloquée dès 7h30 par plusieurs centaines d’élèves souhaitant un contrôle continu intégral pour décerner le bac 2021 plutôt qu’un mix avec certaines épreuves en format classique (comme la philosophie). Un mouvement de grogne national a d’ailleurs eu lieu ce sens. Autre motivation des jeunes : obtenir un report des épreuves de bac blanc qui doivent débuter mercredi. Une délégation devait être reçue par la direction dans l’après-midi pour en discuter.

Robert Badinter à Montlouis…

L’ancien ministre de la Justice de François Mitterrand – à qui l’on doit la loi sur l’abolition de la peine de mort – donne son nom au nouvel Espace des Solidarités de la commune. Et il souhaite venir l’inaugurer comme il le confirme dans un courrier adressé au maire montlouisien et au président du Conseil Départemental. La date de la cérémonie n’est pas encore déterminée.

Handball…

Dimanche après-midi, Chambray-lès-Tours se déplaçait à Metz, l’une des deux meilleures équipes du championnat LBE. Les Tourangelles avaient rivalisé contre l’autre gros morceau Brest en milieu de semaine (défaite de 2 buts) mais là elles n’ont pas tenu longtemps et s’inclinent lourdement : 35-25. Elles doivent impérativement battre Partis pour espérer accrocher la 4e place du classement synonyme de qualification européenne. Sinon elles auront encore une chance d’obtenir la 5e place finale également qualificative.

Covid et grands événements…

Habituellement organisé fin mai à la Vallée du Cher, le tournoi de rugby à 7 Howard Hinton Sevens décale les dates de son édition 2021. Annulé l’année dernière, il compte bien revenir mais préfère attendre la rentrée pour de meilleures conditions. Le moment précis n’est pas encore connu, cela dépendra notamment de la disponibilité des installations.

De son côté, le festival Désir… Désirs qui met notamment en avant les œuvres cinématographiques LGBTI annonce 3 événements dès le 17 mai : une conférence avec l’auteure Fatima Daas sur la page Facebook de la manifestation, un ciné débat virtuel le même jour à partir de 20h30 (c’est gratuit) puis une avant-première virtuelle deux jours plus tard. Toutes les infos sur www.festival-desirdesirs.com.