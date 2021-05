Quel est votre parc préféré à Tours ? A vous de voter !

Pendant une semaine, Info Tours lance une grande compétition.

La Loire, le Cher, les arbres, les grands espaces… Tours est une ville très verte. Les espaces pour se poser, pour jouer ou se balader ne manquent pas… Mais quel est lui que vous préférez ? Après avoir imaginé un concours des plus belles statues de la ville puis une compétition entre monuments, on a décidé de lancer l’élection du plus beau parc de la ville de Tours. Comme il y en a beaucoup, on a établi une présélection des 16 lieux qui nous paraissent les plus emblématiques, les plus bucoliques aussi.

La compétition va se dérouler en 4 étapes : d’abord les 1/8 de finale pendant 48h. Depuis cet article ou sur les réseaux sociaux, vous allez devoir faire votre choix parmi 8 duels, suivront les quarts de finale mercredi, les demi-finales vendredi et enfin la grande finale lundi 10 mai. A la fin, nous vous proposerons un article complet sur le gagnant pour en connaître tous les secrets…

Présentation des candidats (photos de Pascal Montagne, Olivier Collet et Ville de Tours) :

Ile Simon vs. Ile Balzac : un choc pour commencer avec un match entre la grande île de la Loire, ombragée et qui offre une superbe vue sur le Pont Wilson. Elle est opposée à l’île du Cher, avec sa vigne, ses grandes aires de pique-nique… Les deux ont des installations pour rider. Les deux sont au bord de l’eau.

L'Île Simon

L'Île Balzac

Lac de la Bergeonnerie vs. La Gloriette : d’un côté un lac dont on aime faire le tour à pied ou en courant, une balade au calme. De l’autre, le plus grand parc de la ville à proximité des Deux-Lions, avec ses grands jeux, ses plaines pour se défouler, ses activités…

Lac de la Bergeonnerie

La Gloriette

Parc de Ste Radegonde vs. La Cousinerie : compétition entre les deux principaux poumons de verdure de Tours-Nord. Le premier est en bord de Loire, on l’apprécie notamment pour ses animaux. Le second ne manque pas d’atouts en bordure du quartier des Douets.

Parc de Ste Radegonde

Parc de la Cousinerie



Musée des Beaux-Arts vs. Jardin de la Préfecture : cadre monumental pour ces deux espaces de respiration au cœur de la ville. Le premier donne sur le musée et l’enceinte romain, on y trouve aussi le célèbre éléphant Fritz naturalisé et surtout le Cèdre du Liban. Le second est au cœur de la cité, au pied du Vinci avec ses statues de personnages de La Comédie humaine de Balzac, et on apprécie de s’y poser lors d’événements comme Vitiloire.

Musée des Beaux-Arts

Jardin de la Préfecture

Jardin Meffre vs. Jardin Beaujardin : deux parcs de quartier où l’on aime emmener les enfants jouer, où la joie règne un peu tout au long de la semaine.

Jardin Meffre

Jardin Beaujardin

Place Strasbourg vs. Place Velpeau : deux places emblématiques de Tours, deux célèbres endroits pour faire son marché, deux espaces agrémentés de verdure. Et à chaque fois, ils ont été en partie investis par des jardiniers afin d’y cultiver quelques légumes ou aromates.

Place de Strasbourg

Place Velpeau

Jardin Mirabeau vs. Square François Sicard : opposition entre deux outsiders… Le premier a pour lui une vaste surface et un kiosque d’un romantisme à toute épreuve. Le second mise sur le côté apaisant de l’eau et son côté oasis en milieu urbain.

Parc Mirabeau

Square François Sicard

Jardin Botanique vs. Jardin des Prébendes : c’est un peu comme si on se retrouvait avec un choc France-Nouvelle Zélande direct en Coupe du Monde de rugby. Les deux grands parcs emblématiques de Tours s’affrontent dès les 1/8 de finale avec d’un côté des arbres exceptionnels, les kiosques, l’eau… De l’autre, une richesse de plantes exceptionnelle, un jardin japonais magique, des serres… Dans les deux cas, un espace très recommandable pour se restaurer.

Jardin Botanique

Et maintenant c’est à vous de voter :