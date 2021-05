[Le saviez-vous ?] A Tours, déjà 2,5km de trottoirs fleuris (et ce n’est pas fini)

Le Vieux-Tours peut désormais en demander.

Non, ce ne sont pas des mauvaises herbes qui transpercent le goudron. Ce sont des plantes désirées, revendiquées, et entretenues par les riverains. Depuis quelques années, on voit de la verdure un peu partout sur les trottoirs de la ville de Tours, en particulier dans les quartiers remplis de maisons individuelles (Velpeau, Prébendes, Beaujardin). Il s’agit de l’opération A Fleur de Trottoir, dont le principe est simple :

Si on en fait la demande, la mairie vient creuser une petite fosse au pied du mur. Et peut même fournir des plants pour l’agrémenter. Cela fait donc un petit bout de terrain à entretenir pour que la nature prolifère en ville. La surface de trottoir est légèrement amoindrie mais - en général - il reste assez de place pour passer avec une poussette ou un fauteuil roulant (si l’espace n’est pas encombré par des poubelles ou d’autres choses).

Depuis 2016, 740 foyers tourangeaux ont participé à l’opération, la Ville a creusé presque 1 400 fosses pour un total de quasiment 2,5km. C’est peu par rapport aux 800km de trottoirs dans toute la commune mais c’est un début. Ainsi, il faut compter une attente de 8 à 10 mois pour obtenir sa fosse, d’autant qu’il n’y a que deux campagnes de plantations annuelles : au printemps et à l’automne.



Pour accélérer la cadence, la municipalité annonce plusieurs nouveautés :

Le secteur sauvegardé est désormais éligible au dispositif, sous réserve de respect du règlement qui est disponible dans la rubrique Parcs et Jardins du site www.tours.fr Un nouveau mélange de graines de fleurs (vivaces, annuelles, bisannuelles) spécifiquement étudié pour germer et pousser dans les fissures ou pieds de murs va être mis en place sous forme de petits sachets dans les semaines qui viennent. Ce mélange sera également plus ciblé pour attirer des insectes pollinisateurs et donc de la biodiversité en ville en général. Un autre mélange de graines dit gourmand sera également proposé ce qui signifie qu’on va voir pousser des tomates et du basilic dans nos rues Enfin, lors de certains travaux de voirie sur les trottoirs, la ville proposera directement une fosse aux riverains pour amplifier A Fleur de Trottoir

Si ça vous intéresse, si vous voulez de la couleur dans les rues, vous savez ce qu’il vous reste à faire.

A noter que le concours A Fleur de Ville débute justement ce lundi 3 mai. Vous avez jusqu'au 6 juin pour participer avec votre trottoir fleuri mais aussi votre balcon ou votre jardin. Il y a de nombreux cadeaux à gagner. Plus d'infos ici.