StorieTravaux, 02/05/21 – L’A10, Tours, La Membrolle… Voici les chantiers du moment

Difficultés aussi sur l’A85.

Chaque dimanche, Info Tours vous aide à circuler avec la StorieTravaux qui recense les nouveaux chantiers portés à notre connaissance en Indre-et-Loire. Voici ce qui vous attend pour la première semaine de mai…

A10 :

Durant 4 nuits (lundi 3, mardi 4, mercredi 5 et jeudi 6 mai), de 20h à 7h : fermeture de la bretelle de sortie et d'entrée de l'échangeur Tours-centre (n°21), en provenance de Bordeaux et en direction de Paris. Suivre les déviations mises en place sur le réseau local.

A85 :

Du lundi 3 mai à 12h au mercredi 5 mai à 18h, jour et nuit : fermeture de la bretelle de sortie et d'entrée de l'échangeur Villandry (n°8), en provenance d'Angers et en direction de Tours. Suivre les déviations mises en place sur le réseau local.

Du mardi 4 mai à 17h au jeudi 6 mai à 18h, jour et nuit : fermeture de la bretelle de sortie et d'entrée de l'échangeur Villandry (n°8), en provenance de Tours et en direction d'Angers. Suivre les déviations mises en place sur le réseau local.

Avoine :

Ce n’est pas un chantier à proprement parlé mais un changement qui impacte votre quotidien : la ville met en place une zone bleue sur le parking de la Maison de Santé, et aux abords. Cela veut dire qu’on ne peut pas y rester plus de 2h et qu’il faut un disque pour justifier de son heure d’arrivée. C’est valable uniquement de 9h à midi et de 14h à 18h, du lundi au vendredi.

Travaux avec impact sur le réseau Fil Bleu :

En raison de travaux rue de la Scellerie à Tours, les arrêts François Sicard et Cathédrale ne sont pas desservis par la ligne C1 (direction St Augustin) et ce jusqu’à la fin du mois. Vous devez vous reporter aux arrêts Grand Théâtre situé rue Voltaire et Lycée Courier, situé rue Racine. D’autres déviations sont en cours dans la ville, dont celle de la Rue Edouard Vaillant.

En raison de travaux rue Nationale à La Membrolle-sur-Choisille, l’arrêt Lavoir n’est pas desservi par la ligne 66 et ce jusqu’au 4 juin. Vous devez vous reporter à l’arrêt provisoire, situé rue des Coutays.

En raison du tournage d’un film mardi Boulevard Jean Jaurès à Ballan Miré, les arrêt Dunant et Acacias (direction Ballan Gare) ne sont pas desservis par la ligne 69. Vous devez vous reporter aux arrêts Acacias (de la ligne 30), situé rue du Général Leclerc et Acacias (de la ligne 69) situé avenue Jean Mermoz.