Transports, écoles… : ce qui change le 3 mai en Indre-et-Loire

C’est l’heure du déconfinement.

A partir de ce lundi, assouplissement des mesures anti-Covid en Indre-et-Loire. On garde le couvre-feu à 19h, les commerces jugés non essentiels sont fermés tout comme les lieux culturels mais on retrouve un peu plus de liberté de mouvement. Voici ce qu’il faut retenir...

Plus besoin d’attestation en journée : vous êtes libres de bouger comme vous voulez, à 5, 10, 20, 50, 100, 500km de chez vous… Tant que vous respectez le couvre-feu les déplacements sont illimités.

Réouverture des collèges et des lycées : une semaine après les écoles, le secondaire reprend les cours en présentiel. Mais en demi-classe à partir de la 4e.

Plus de transports : dans l’agglo de Tours, Fil Bleu réactive ses horaires habituels c’est-à-dire un tram toutes les 6 à 8 minutes aux heures de pointe, des bus toutes les 10 minutes sur les lignes les plus fréquentées, des lignes spéciales pour les établissements scolaires… Tous les horaires sont disponibles sur filbleu.fr. Les lignes scolaires Rémi reprennent également. Les trains de la SNCF circulent à 90%, puis 100% dès samedi 8 mai. Le nombre de TGV augmente.

Stationnement payant : la ville de Tours a suspendu les contrôles pendant le mois d’avril confiné, ils doivent reprendre en ce début mai donc attention si vous vous garez en centre-ville. Il faut par ailleurs avoir un ticket valable jusqu’à 18h30 depuis que le couvre-feu a été décalé à 19h.

Télétravail : il reste requis quand c’est possible, il faudra attendre le mois prochain pour un allègement.

Vaccination : depuis ce samedi 1er mai, les injections sont possibles pour les personnes de plus de 18 ans qui sont obèses (Indice de Masse Corporelle supérieur à 30). Elles peuvent prendre rendez-vous auprès d’un médecin, d’une pharmacie, d’une infirmière ou d’un centre de vaccination. Il faudra attendre le 15 juin pour une ouverture générale de la campagne à l’ensemble des adultes.