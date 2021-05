StorieTouraine, 02/05/21 – Un homme de 34 ans tué sur la route à Truyes ; Feu de maison à Esvres ; Gros match de hand en vue pour Chambray…

Et du nouveau pour les vins de Montlouis.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce dimanche…

------------------

Accident mortel…

On compte désormais 10 décès depuis le 1er janvier sur les routes d’Indre-et-Loire. Le 10e ce samedi en fin de journée : un homme de 34 ans, à priori seul en cause avec sa moto. Il a fait une sortie de route vers 21h30 à Truyes, sur la D32. On ignore encore l’origine précise du drame. Une enquête de gendarmerie est ouverte.

Incendie…

Il a fallu faire venir 20 pompiers pour éteindre l’incendie qui s’est déclaré dans une maison d’Esvres ce samedi en fin de journée. Le feu a ravagé cette habitation située Rue du Moulin de Port-Joie. Le propriétaire a été relogé. Personne n’a été blessé.

Du changement à Montlouis…

Il y a du marketing dans l’air au bord de la Levée de la Loire : la Cave des Producteurs annonce une modification de son nom, jugeant la dénomination actuelle trop mal perçue dans l’inconscient collectif. Il faudra désormais l’appeler Maison Laudacius, en référence à une riche famille romaine qui vivait-là.

Handball…

4 jours après avoir perdu de peu contre Brest (deux points d’écart), les Tourangelles de Chambray se déplacent à Metz pour un nouveau match des play-offs du championnat LBE. Face à l’équipe N°2 du classement, taillée pour la Ligue des Champions, ce sera très dur de gagner mais les Conquérantes espèrent faire un coup car elles visent aussi une qualification à l’échelon européen la saison prochaine. La rencontre débute à 17h avec une diffusion sur ViaMoselle TV ou la page Facebook des Messines.

Report…

Le concert de Yannick Noah qui devait avoir lieu le dimanche 27 mars 2022 à 18h au Palais des Congrès de Tours est reporté au vendredi 25 novembre 2022, à 20h. Les billets restent valables, mais ils sont aussi remboursables.