Manif, lutte festive et muguet : ce qu’il faut savoir pour le 1er Mai en Touraine

Voici le programme de la journée.

Le 1er Mai, ce n’est pas seulement un jour férié. C’est le seul jour de l’année où le réseau bus-tram Fil Bleu ne circule pas du tout dans l’agglomération tourangelle (même pas avec les horaires du dimanche). Il s’agit par ailleurs d’une journée où il est de bon ton d’offrir un brin de muguet : cette année, fleuristes, jardineries et grande distribution auront le droit d’en vendre… tout comme les associations et les particuliers qui veulent tenir un stand sur la voie publique, néanmoins il ne faut pas de groupe de plus de 6 personnes.

Maintenant qu’on a donné ces quelques informations pratiques, intéressons-nous à la part revendicative de la journée.

Comme de tradition, il y aura une manifestation pour défendre différentes revendications. Un rassemblement intersyndical qui débutera à 10h Place Jean Jaurès. « De trop nombreux plans sociaux, de restructurations injustifiées, de délocalisations d’activités avec leur cortège de suppressions d’emplois sont en cours » s’alarment FO, la CGT, la FSU et Solidaires.

« Beaucoup d’entreprise sont pourtant bénéficié d’aides publiques importantes sans aucune contrepartie. Nos organisations exigent leur conditionnalité au respect de normes sociales et environnementales et à la préservation des emplois, tant dans l’industrie que dans les services. A l’éducation nationale, dans les services publics, comme dans les différentes administrations, les suppressions de postes se poursuivent. Il est temps de stopper l’hémorragie par des recrutements indispensables à l’exercice de missions de qualité » poursuit le tract.

Au cours de la journée, il sera donc pas mal question de la réforme de l’assurance chômage dont plusieurs organisations réclament la suppression, mais aussi de la réforme des retraites suspendue mais pas enterrée.

Une fois la manifestation terminée, un collectif comprenant Attac, Greenpeace, Extinction Rébellion, le Collectif Santé, la Confédération Paysanne, le Collectif des Professeurs de Danse d’Indre-et-Loire ou encore Convergence Service Public appelle à un événement baptisé Festi’Luttes qui débutera vers 12h. Au programme : danse, musique ou encore un débat sur la sécurité sociale alimentaire, toujours Place Jean Jaurès.