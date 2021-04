StorieTouraine, 29/04/21 – L’appel à l’aide d’une écurie de Savonnières ; Trafic de drogue dans le Lochois ; 2 classes fermées à Ligueil…

Et Citya qui veut racheter les agences immobilières Century 21.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce jeudi…

---------------------

Appel à l’aide…

Lundi matin, L’Oucherie – exploitation agricole de Savonnières – a été victime d’un important incendie. 200 tonnes de paille, fourrage et graines ont brûlé dans un hangar de 1 000m². De la nourriture destinée aux 500 chèvres et 70 chevaux du site ainsi que de l’Ecurie des Etoiles. Un coup dur donc les agriculteurs lancent un appel pour trouver paille et fourrage afin d’éviter la rupture de stock. Pour plus d’informations vous pouvez contacter Morgane Berton au 06 08 95 53 94.

Trafic de drogue…

On l’apprend ce jeudi : après 3 mois et demi d’enquête, 14 personnes ont été interpellées mi-avril pour avoir organisé un trafic de drogue dans le sud du département, autour de Loches. 19 000€ ont été trouvés par les gendarmes en espèces, mais aussi trois véhicules, des armes, du cannabis et de l’héroïne. 10 suspects ont été mis en examen, la moitié sont placés en détention provisoire.

Trafic de drogue (bis)…

Ce jeudi vers 3h40 une patrouille de la police municipale de Tours circulait Rue Rouget de l'Isle. Elle a surpris un individu qui tentait de se débarrasser d'un sac plastique en la voyant arriver. Sac contenant cocaïne, ecstasy, crack, herbe, résine de cannabis et plusieurs centaines d'euros en argent liquide. L'individu a été interpellé et placé en garde à vue.

L’appétit de Philippe Briand…

Le patron du groupe immobilier tourangeau Arche (Citya, La Forêt…), par ailleurs maire de Saint-Cyr-sur-Loire, est entré en négociations exclusives pour racheter l’enseigne Century 21 actuellement détenue par le groupe Nexity. Si la transaction se confirme, son entreprise passera de 11 000 à 18 000 salariés. Un géant.

Point Covid…

C’est la nouvelle règle depuis la réouverture des écoles : un cas Covid confirmé, la classe fermée. Application par l’exemple à Ligueil avec l’arrêt des cours en présentiel pour une section CM1/CM2 et une autre de CM2. 4 enfants ont été contaminés (2 par classe). La réouverture est envisagée jeudi prochain.

Handball…

Ce mercredi soir, les Tourangelles de Chambray recevaient les Bretonnes de Brest dans le cadre des play-offs du championnat de LBE. Elles ont perdu face à cette équipe taillée pour le titre mais ont fait assez belle figure, s’inclinant de 2 points (24-26), quelques semaines après une défaite d’un petit but contre la même formation en Coupe de France. A voir maintenant comment les conquérantes se comporteront dimanche face à Metz, l’autre poids lourd de la compétition. Leur objectif reste de prendre des points pour obtenir une qualification en Coupe d’Europe la saison prochaine.

Basket…

Initialement prévu mardi, le choc Tours-Toulouse a finalement été décalé au 11 mai en raison de cas Covid chez les adversaires de l’UTBM. Les hommes de Pierre Tavano voient aussi leur match contre Challans, initialement programmé ce week-end, déplacé au 14 mai. A voir si le club peut jouer d’ici là contre Dax. La rencontre est annoncée le 7 mai mais là-aussi il y a du coronavirus dans l’air donc c’est à confirmer.