Fil Bleu à Tours : retour aux horaires habituels le 3 mai + tarifs réduits

Le réseau bus-tram se déconfine.

Le gouvernement a annoncé la fin des restrictions de déplacements à partir de lundi 3 mai. Plus besoin d’attestation quand on bouge à plus de 10km de chez soi… sauf entre 19h et 6h : le couvre-feu devrait encore rester en vigueur plusieurs semaines, possiblement jusqu’à début juin.

Entre ça et la réouverture des collèges et lycées, il va y avoir beaucoup plus de monde dans les transports en commun. Du coup, Fil Bleu renonce au réseau réduit mis en place début avril (un tram toutes les 10 minutes, un bus toutes les demi-heures à certains horaires sur les lignes les plus fréquentées). Dès lundi 3 mai, retour aux horaires habituels c’est-à-dire un tram toutes les 6 à 8 minutes en journée, des bus toutes les 10 minutes sur les lignes 2, 3, 4 et 5, toutes les 20 minutes sur les autres axes très fréquentés. Il suffira de vous fier aux fiches horaires affichées aux arrêts, elles seront à jour.

Un changement tout de même par rapport à d’habitude : bus et trams s’arrêteront vers 23h et non pas minuit. Pour cela, il faudra attendre la reprise des activités nocturnes (bars et restaurants).

Dernière chose : depuis un an, la fréquentation du réseau Fil Bleu a fortement baissé, même hors confinement. Pour encourager tout le monde à reprendre les transports en commun, Tours Métropole lance une offre promo comparable à celle qui existe chaque année au moment de Noël. Les 8-9-13-14-15-16-22-23-28-29 mai, vous pourrez circuler en illimité dans l’agglo pour 1€90 (+10 centimes pour l’achat du ticket), un tarif 50% moins cher que le ticket journée vendu en temps normal. Ce billet promo sera proposé dans les bus ou aux distributeurs automatiques des stations de tram.