[Photo du jour] A Tours, le rhinocéros de la gare se refait une beauté

Et c’était indispensable.

Il fait complètement partie du paysage, et ça fait déjà presque 8 ans que ça dure : le rhinocéros de la gare de Tours, installé fin 2013 face au McDo et devant la célèbre briocherie. Déjà 8 ans qu’il est là ! Il en a vu passer du monde, des gens qui se posent sur son socle, des manifestations… Même un happening au printemps 2020 quand la Compagnie Off de Saint-Pierre-des-Corps s’est amusée à mettre des masques à certaines œuvres d’art emblématiques de la ville : le Monstre, la statue de Jean Royer et donc cette reproduction d’un célèbre animal des plaines africaines.

Ce rhinocéros en résine qui fait 4m50 de long pour 1m20 de haut c’est le résultat du travail de Michel Audiard, célèbre sculpteur basé à Rochecorbon qui a récemment produit un ours immergé dans la Méditerranée à Marseille. Ce genre de projet majeur c’est une de ses marques de fabrique mais on le retrouve aussi dans des missions bien différentes comme récemment pour concevoir des fèves de galettes des rois ou un tire-bouchon moulé à partir de la main de son propriétaire.

Près de 8 ans, donc, que Michel Audiard a inauguré cette statue en plein centre de Tours. Et depuis 2013 elle a souffert des intempéries ou de la pollution. Autant dire que son blanc originel est sacrément passé. Ainsi, les équipes de l’artiste sont sur place ces jours-ci afin d’organiser une vaste rénovation, ou grand ménage de printemps (comme vous préférez). C’est pour ça qu’il y a une grande bâche tout autour.

Au programme : le nettoyage pour enlever la salissure puis le ponçage pour préparer la pose de l'enduit et du gelcoat, qui protègeront la sculpture des épreuves du temps. Selon Michel Audiard, le rhino (financé à l’origine par le patron du fast food voisin) devrait ainsi résister aux 10 prochaines années.

Crédit photo : Michel Audiard