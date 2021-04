StorieTouraine, 28/04/21 – 14 interpellations pour un cambriolage ; Une voiture retournée à Ballan ; Manifestation d’agents à Saint-Pierre-des-Corps…

Et retour à la compétition pour les handballeuses de Chambray.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce mercredi…

-------------

Cambriolage déjoué…

14 personnes ont été interpellées dans la nuit de mardi à mercredi, surprises en train de cambrioler un appartement dans le quartier du Sanitas à Tours. Et oui : on a bien écrit 14 personnes. Les voisins avaient signalé du bruit et ont prévenu les forces de l’ordre qui sont intervenues, constatant le flagrant délit dans ce logement de l’Allée de l’Adjudant Foiny. La porte avait notamment été fracturée. La police municipale a été appelée en renfort. Les suspects seront prochainement convoqués devant la justice.

Accident…

Ce mercredi en début de matinée, une voiture s’est retournée sur le bord de la route des Bretonnières entre Joué et Ballan, occasionnant pas mal de difficultés de circulation sur l’un des axes principaux de l’agglomération. Pompiers et police se sont rendus sur place. On ignore les circonstances précises de l’événement.

Manifestation…

Ce mercredi matin, 250 personnes étaient rassemblées devant la mairie de Saint-Pierre-des-Corps, en réponse à un appel au débrayage d’agents de la commune (près de 50% des effectifs ont suivi). Objectif : défendre l’emploi de contractuels face au projet de la mairie qui veut augmenter le temps de travail des permanents (en échange de RTT). 150 personnes sentent leur emploi menacé. La CGT et le syndicat FAPT réclament également le maintien de jours de congés accordés en plus du minimum légal, en fonction de l’ancienneté ou en lien avec des événements comme la Fête des Maires. La mairie, qui cherche à faire des économies, a reçu une délégation en fin de matinée. Elle agit par ailleurs dans le cadre d’une réforme légale pour harmoniser le temps de travail dans les collectivités locales (1 607h par an).

Handball…

Ça y est ça rejoue du côté de Chambray-lès-Tours : les Conquérantes reçoivent Brest à 19h pour la suite du championnat LBE. Actuellement 5e, les Tourangelles sont à égalité de points avec Paris qu’elles doivent affronter lors de l’ultime match de la saison. Leur objectif c’est d’accrocher la 4e place pour s’assurer une place en Coupe d’Europe la saison prochaine. Et pourquoi pas battre les Bretonnes qui les avaient dominées d’un seul petit but en Coupe de France ? La rencontre sera à suivre sur le Facebook du CTHB.

Point spectacles…

Le spectacle de l’humoriste Norman prévu le 13 avril au Vinci de Tours est définitivement annulé. Si vous avez un billet, vous pouvez vous faire rembourser auprès de l’entreprise qui vous l’a vendu. En revanche, voici une date annoncée même si c’est dans longtemps : le chanteur de Louise Attaque Gaëtan Roussel viendra à l’Escale de Saint-Cyr-sur-Loire le 5 mars 2022. Il vient de sortir un nouvel album. Les réservations sont ouvertes avec remboursement garanti en cas d’annulation.