[En vitrine] Voici une box tourangelle 100% artisanale pour la Fête des Mères

[En vitrine] c’est la rubrique d’Info Tours dédiée à l’actualité commerciale en Indre-et-Loire.

On avait découvert l’idée au printemps 2020, à la sortie du premier confinement anti-Covid : la création d’une marque de vaisselle tourangelle, réalisée à partir de feuilles de palmiers. Le résultat : des assiettes et autres contenants réalisés à partir d’une matière première népalaise, confectionnés en Touraine, et surtout biodégradables.



« Nous utilisons les feuilles qui tombent naturellement des palmiers Areca qui poussent depuis des générations en Inde et au Népal. Les populations locales récupèrent les petites baies qui servent notamment pour la médecine. Nous, nous achetons les feuilles aux agriculteurs et aux fermiers puis nous les envoyons en atelier où elles sont lavées, séchées, pressées et emballées » nous expliquait le fondateur David Drouin, basé à la Riche.



Un an plus tard, où en est-on ? « C’est compliqué comme tout le monde. On espérait vendre des contenants aux restaurants ou traiteurs mais beaucoup restent fermés ou tournent au ralenti. On ne peut pas faire de salons non plus ce qui est difficile pour convaincre des boutiques de nous référencer. » ArecaBio est tout de même présente sur son site Internet, dans le concept-store Moko Rue Colbert à Tours ou dans quelques boutiques parisiennes. On pourra également voir son stand sur les marchés de Saint-Cyr, Beaujardin et Rabelais à la réouverture des commerces dits non essentiels.

Du savon, du thé, des fleurs, des cotons démaquillants, des boucles d'oreille dans une seule box

Vu le contexte, la gamme s’est d’ailleurs agrandie. De la vaisselle, toujours, mais aussi des horloges ou des boucles d’oreilles réalisées par la femme de David Drouin en réutilisant les chutes issues de la fabrication des objets plus gros (c’est l’idée de ne pas gaspiller). Et puis il y a cette nouvelle activité de box événementielle inaugurée pour la Fête des Mères, et potentiellement transposable pour la Fête des Pères ou la rentrée des classes. ArecaBio s’est associée avec une marque de savons au lait de jument, une fleuriste, un revendeur de thés originaux ou encore une fabricante d’accessoires zéro déchet afin de compiler leurs produits dans une de ses lunch box recusotmisée pour afficher tout l’amour que l’on porte à sa maman.



Vendu 20€ si on l’achète en avance avec le code 8WDBN4ND via le site www.arecabio.com, le package est disponible en ligne, récupérable notamment sur les marchés voire en livraison. « Pour nous c’est une façon de maintenir une activité malgré la 3e vague et de valoriser le savoir-faire local » explique David Drouin. Le tout sans la moindre trace de plastique.