StorieTouraine, 27/04/21 – Tags négationnistes à Saint-Cyr ; Hausse du chômage en Touraine ; Une parade électro fin juin à Tours…

Et des offres d’emploi.

La StorieTouraine est un condensé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce mardi…

Tags négationnistes…

Ce lundi, plusieurs murs de la commune de Saint-Cyr-sur-Loire ont été recouverts d’inscriptions soutenant les dires d’Alain Soral, un homme qui propage des thèses négationnistes au sujet des événements de la Seconde guerre mondiale (il a été condamné pour ça). C’est le quartier de la Mésangerie qui a été touché. Selon la NR, un nettoyage pourrait rapidement être effectué.

Chiffres du chômage…

Pôle Emploi a publié les derniers chiffres concernant l’Indre-et-Loire : le département comptait fin mars 29 450 personnes inscrites et n’exerçant aucune activité, 210 de plus que fin décembre, +4,7% en un an. Si l’on ajoute les personnes ayant une activité réduite, ce sont 53 830 individus qui figurent dans les fichiers départementaux de l’institution.

Offres d’emploi…

2 Manœuvres / Livreur de matériaux BTP : avec permis B candidats éligibles « aux clauses d'insertion ». Pour 1 mois en mission renouvelable => possibilité d'intégration à long terme. 1 Poste à pourvoir sur Notre-Dame-d’Oé et 1 sur Joué.

6 Opérateurs en Industrie : mission à la semaine renouvelable pour 3 à 6 mois en vue d'intégration à long terme. Suivant le profil et savoir être des candidats, formation interne sur machines, 2 postes sur Monts secteur façonnage imprimerie – Horaires de journée du lundi au samedi (2x8 en période de forte activité - possible).

2 Postes sur Chambray-lès-Tours secteur imprimerie – Horaires en Equipe 2x8 ou 3x8. 2 Postes sur Vouvray Secteur viticole – Horaires de journée. 3 Préparateurs de commandes pour la préparation de commandes avec transpalette électrique et avec gerbeur ou chariot autoporté (Caces cariste 1). Utilisation d'une douchette pour scanner les colis. 1 poste sur Saint-Pierre-des-Corps en horaires 15H – 24H du lundi au vendredi (avec 1 jour de repos) et le samedi de 15H-24H. 1 poste sur Chanceaux-sur-Choisille en horaires 15H-24H du lundi au vendredi (avec 1 jour de repos) et le samedi de 11H-18H. 1 poste sur Sorigny 10H-18H du lundi au vendredi.

Contact pour candidater : [email protected].

Bientôt la fête…

Les Ilots Electroniques de Tours fêtent leurs 7 ans avec un événement baptisé Boom Boom Bloom en coproduction avec la Compagnie Off de Saint-Pierre-des-Corps. Ce sera le 27 juin dans les rues de Tours (au lieu de fin avril). Il s’agira d’une grande parade avec ses chars, ses danseurs, ses DJ, ses fleurs, ses déguisements, ses performers, « dans un seul et même élan de retour à la vie. La fête sera mobile, participative et on ne peut l'imaginer sans vous, puisque comme d'habitude, si nous sommes la tête vous êtes le cœur et l'âme du projet » disent les organisateurs.