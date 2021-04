StorieTouraine, 26/04/21 – Baisse des cas Covid ; Week-end agité dans 3 quartiers de Tours ; Manifestation antinucléaire à Tours…

Et le choc de basket Tours-Toulouse reporté.

La StorieTouraine est un concentré de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce lundi.

Point Covid…

Du 17 au 23 avril, l’Agence Régionale de Santé a recensé 1 792 tests Covid positifs en Indre-et-Loire, soit 10,3% des 17 440 tests réalisés pendant cette semaine. Cela donne un taux d’incidence de 296 cas pour 100 000 habitants donc qui baisse par rapport à la fin de semaine dernière même si il reste supérieur à la moyenne régionale (il est de 345 dans l’agglo de Tours). 104 personnes sont hospitalisées en service de médecine dans le département, 59 en réanimation (stable). Un nouveau décès a été recensé.

Par ailleurs, 132 000 personnes ont reçu au moins une injection de vaccin anti-Covid dans le département, 42 000 en ont eu deux (au centre de Loches, le cap des 10 000 piqûres a été franchi). Notez qu’à Joué-lès-Tours, le centre de vaccination de l’Espace Clos Neuf devrait prochainement se déplacer au Palais des Sports Marcel Cerdan afin de libérer la salle pour le scrutin des élections régionales prévu les 20 et 27 juin.

Fait divers…

Une nuit agitée entre samedi et dimanche dans le quartier des Rives du Cher à Tours… Deux véhicules ont brûlé, les pompiers et la police ont été visés par des projectiles en intervenant. Un équipage de la police municipale a également été pris pour cible à Bouzignac (caillassage, insultes). Et dans le quartier du Sanitas, même scénario qu’aux Rives du Cher : des véhicules qui brûlent et un accueil hostile des secouristes et forces de l’ordre. Néanmoins personne n’a été blessé.

Manifestation…

Double rassemblement de militants anti-nucléaires ce lundi en Touraine : en matinée dans le Chinonais puis l’après-midi Place Jean Jaurès à Tours. Objectif : commémorer l'accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl (Ukraine). « Contrairement à ce que certaines autorités, politiques ou médicales, affirment, les radiations ont tué et continuent leur œuvre mortifère. Les maladies liées à l'accident de 1986 doivent ouvrir les yeux aux personnes pour qui le nucléaire est une industrie d'avenir. Pas plus que le nucléaire ne sauvera le climat, il n'est une industrie sans effet pour la santé » déclare le groupe local Sortir du Nucléaire.

Basket…

Il faudra attendre pour assister au choc Tours-Toulouse qui servira – peut-être – de match référence pour la fin de saison. L’UTBM doit faire un sans-faute pour obtenir la première place de sa poule de N1 également convoitée par les Toulousains… qui sont touchés par le Covid et ne viendront donc pas à Monconseil ce mardi pour challenger les hommes de Pierre Tavano. La date de report de la rencontre n’est pas encore connue. Le match prévu contre Challans ce week-end est également en sursis en raison de tests positifs dans cette autre équipe.