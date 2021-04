Du nouveau pour la Tranchée : réunion publique jeudi à Tours

La ville va dévoiler son projet.

La rénovation du Haut de la Tranchée … Des années qu’on en parle, et pas encore de chantier concret en vue. Il y a quelques semaines, l’association des riverains du Haut de la Tranchée s’impatientait dans nos colonnes : « Le maire Emmanuel Denis a parlé d’un projet prioritaire pour Tours-Nord, qu’il voulait l’achever avant la fin du mandat. On le croit mais plus le temps passe et plus cette possibilité s’évapore » soulignait son président.

Il faut dire qu’il y a déjà eu pas mal de contretemps dans ce dossier : la construction d’un parking à étages a été envisagée avant d’être abandonnée… Une mobilisation des riverains a abouti à la confirmation du maintien d’un arbre remarquable… Sans parler du feuilleton autour de la meilleure stratégie pour la rénovation / transformation des écoles du quartier. Une certitude en ce printemps 2021 : le promoteur Icade est exfiltré du projet ce qui a été confirmé lors du dernier conseil municipal.

Et maintenant, que faire ? La Ville de Tours annonce une réunion publique en visioconférence ce jeudi soir entre 18h30 et 20h30. Ce sera l’occasion de « présenter les nouvelles orientations de la municipalité sur ce site emblématique et d’échanger sur les futures étapes de concertation et co-construction. Cette réunion se déroulera en présence du Maire de Tours et de ses adjoints » peut-on lire sur le site de la ville. Il sera sûrement question des futurs logements du secteur, de son dynamisme commercial, des écoles, du stationnement, des transports…

Vous pouvez vous inscrire, surtout si vous avez des questions à poser en direct depuis votre ordinateur ou votre mobile. Date limite : mercredi 28. Ça se passe sur ce lien.