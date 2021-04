CARTE COVID : Où se faire vacciner en Indre-et-Loire ? Et sous quelles conditions ?

Plusieurs sites sont disponibles.

La vaccination contre la Covid-19 est présentée comme la solution la plus efficace pour enrayer l’épidémie. Si la campagne française est un succès, cela pourrait permettre d’alléger les contraintes sanitaires… Dans cet article que nous mettrons à jour régulièrement, on va vous mettre à disposition une carte pour savoir où se faire vacciner en Indre-et-Loire mais aussi quelles sont les conditions requises selon les lieux.

Situation au 26 avril :

Quels vaccins ?

En Indre-et-Loire on vaccine avec le sérum du consortium Pfizer / BioNTech (il faut 2 doses par personne pour bénéficier d’une immunité garantie à 95% par le fabricant), celui de Moderna (dont l'usine Recipharm de Monts conditionne des flacons depuis mi-avril) et celui d'AstraZeneca. Ces deux derniers produits nécessitent également deux injections (trois pour certaines personnes immuno-déprimées). La préfecture de Tours annonce des réassorts de doses chaque semaine. Le vaccin de Johnson & Johnson - autorisé par les autorités de santé - commence à faire son arrivée et ne nécessite qu'une dose.

Les vaccins Pfizer et Moderna sont uniquement disponibles dans des centres de vaccination avec une certaine logistique car leurs conditions de conservation sont complexes (il leur faut des températures très basses). Néanmoins, du Moderna pourrait bientôt arriver en pharmacie.

Le produit d'AstraZeneca peut être injecté par les médecins généralistes, les infirmières libérales et les pharmaciens (sur rendez-vous et seulement aux plus de 55 ans en raison de craintes d'effets secondaires graves chez les personnes plus jeunes). Johnson & Johnson est également distribué via les officines.

Qui peut recevoir ses injections ?

L'accélération des livraisons fait que toutes les personnes de plus de 55 ans peuvent prendre rendez-vous pour une injection avec des créneaux prioritaires pour certaines professions afin d'éviter les embouteillages lors de la prise de rendez-vous (il s'agit des enseignants, membres des forces de l'ordre ou encore éboueurs). Pour les personnes plus jeunes, il faut répondre à d'autres conditions : travailler dans les services de santé (hôpital, EHPAD...) ou souffrir de pathologies qui acroissent les risques de développer une forme grave de la Covid-19. Dans ce cas il faut une ordonnance de son médecin.

Les femmes enceintes sont aussi concernées à partir du 2e trimestre de grossesse. Et désormais les proches de personnes immuno-déprimées (les situations les plus sévères), ce qui correspond à plusieurs centaines de milliers de personnes selon le ministre de la santé. Pour les personnes obèses, les créneaux devraient s'ouvrir mi-mai.

Comment prendre rendez-vous ?

Les administrations de doses ce n'est pas comme les tests PCR : on ne peut pas venir sans avoir réservé son créneau. Pour les centres de vaccination grand public ceux-ci se prennent via le site www.sante.fr ou www.doctolib.fr en indiquant la commune de son choix. Autre solution : appeler un numéro vert régional : 0 805 02 14 00(accessible du lundi au samedi de 9h à 18h).

On peut théoriquement bloquer au même moment les dates de la première et de la deuxième injection qui peut être espacée de plusieurs semaines voire plusieurs mois, la stratégie étant de prioriser l'administration de premières doses pour augmenter le nombre de personnes ayant une immunité au moins partielle.

En raison d'une très forte demande, les créneaux peuvent être difficiles à décrocher. Malgré la progression des livraisons (20 000 doses par semaine en avril contre 15 000 en mars pour la Touraine), le site Doctolib affiche souvent une impossibilité de prendre rendez-vous ou des délais d'une dizaine de jours. Il faut revenir régulièrement pour voir si des créneaux s'ouvrent (par exemple dimanche 25 avril il y en aait pour le 29 ou le 30 à Amboise). Certains centres qui disposent encore de doses en fin de journée appellent des personnes sur liste d'attente. A ce jour, la vaccination le week-end est peu développée en Indre-et-Loire.

Pour les vaccins AstraZeneca et Johnson & Johnson, la vaccination peut se faire auprès des médecins traitants ou des pharmaciens. Il faut alors se renseigner selon leurs livraisons (peu nombreuses et avec de petites quantités) mais surtout leur organisation. Par exemple, les généralistes groupent les piqûres car les flacons doivent être injectés rapidement après ouverture pour éviter le gaspillage.

Les lieux :

L’objectif affiché par les autorités tourangelles est qu’on ne fasse pas plus de 20-25km depuis son domicile ou son lieu de travail quand on souhaite se faire vacciner. Une vingtaine de communes ont proposé la mise à disposition de centres mais les conditions de conservation du vaccin Pfizer ou du Moderna obligent à concentrer les moyens dans un premier temps, quitte à transporter les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Fondettes, Ballan-Miré ou la communauté de communes de Chinon ont mis des dispositifs en place pour favoriser les trajets vers un centre de vaccination (transport spécial ou bus gratuit). Tours Métropole propose également du transport à la demande vers ses différents centres pour le prix d'un ticket de bus. Les informations sont disponibles dans cet article.

Voici la carte de la vaccination anti-Covid en Indre-et-Loire :

Légende :

En jaune les sites de l'agglomération tourangelle accessibles aux professionnels de santé, pompiers et aides à domicile de plus de 50 ans ou avec problèmes de santé (sur rendez-vous)

En vert les sites ouverts au grand public (exclusivement sur rendez-vous pris à l'avance par téléphone et Internet). A Tours, le centre des Halles doit prochainement déménager au Vinci pour augmenter sa capacité

En gris les centres de vaccination XXL

Pour ajouter des informations à cette carte n’hésitez pas à nous écrire : [email protected]. Les adresses sont également disponibles sur le site www.sante.fr.