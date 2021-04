StorieTravaux, 25/04/21 – 2 nouveaux ponts cassés cette semaine en Indre-et-Loire

Entraînant une fermeture de l’A10.

Chaque dimanche sur Info Tours on vous aide à circuler avec un agenda des nouveaux chantiers portés à notre connaissance. Voici ce qui vous attend pour la semaine du 26 avril…

A10 :

La nuit du lundi 26 avril, de 20h à 7h : fermeture de la bretelle d'entrée de l'échangeur Saint-Avertin (n°22), en direction de Paris. Déviation via le réseau secondaire.

Durant 2 nuits (lundi 26 et mardi 27 avril), de 20h à 7h : fermeture de la bretelle d'entrée de l'échangeur Tours-centre (n°21), en direction de Bordeaux. Une déviation est prévue.

Les nuits du mardi 27 avril et du jeudi 29 avril, de 20h à 7h : fermeture de la section d'autoroute entre les échangeurs Monts-Sorigny (n°24.1) et Sainte-Maure-de-Touraine (n°25). Il s’agit de déconstruire deux ponts trop petits pour l’élargissement de l’autoroute à 2x3 voies. Les 7e et 8e opérations de ce genre dans le cadre du vaste chantier mené en ce moment entre Veigné et Sainte-Maure. Deux autres sont encore prévues en fin d’année. Suivre les déviations mises en place sur le réseau local.

Durant 2 nuits (mercredi 28 et jeudi 29 avril), de 20h à 7h : fermeture de la bretelle d'entrée de l'échangeur Tours-centre (n°21), en direction de Paris. Il faudra suivre la déviation.

Durant 3 nuits (mardi 27, mercredi 28 et jeudi 29 avril), de 20h à 7h : fermeture de la bretelle de sortie de l'échangeur Tours-centre (n°21), en provenance de Bordeaux. Une déviation est envisagée.

Durant 4 nuits (lundi 26, mardi 27, mercredi 28 et jeudi 29 avril), de 20h à 7h : fermeture de la bretelle d'entrée de l'échangeur Sainte-Maure-de-Touraine (n°25), en direction de Paris. Suivre la déviation mise en place sur le réseau local.

Bifurcation A10/A28 :

La nuit du mercredi 28 avril, de 20h à 7h : fermeture de la bretelle d'accès Bordeaux / Vierzon / Tours (A10) en provenance de Le Mans (A28). Suivre les déviations annoncées.

A85 :

Du lundi 26 avril à 22h au mercredi 28 avril à 9h, jour et nuit : fermeture de l'aire de services "Les Jardins de Villandry".

La nuit du lundi 26 avril, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d'entrée de l'échangeur Bourgueil (n°5), en direction d'Angers. Il y aura une déviation.

La Riche :

La ville de La Riche et Tours Métropole Val de Loire vont réaliser des travaux de renouvellement du réseau d’assainissement des eaux usées et de ses branchements rue des Sablons. Ces travaux débuteront lundi pour environ deux mois, et se dérouleront en trois phases consécutives :

Jusqu’au 7 mai : travaux dans le carrefour entre la rue des Sablons et la rue de la Mairie. Du 3 mai au 11 juin : travaux rue des Sablons, entre la rue de la Mairie et la rue Simon Vauquier. Phase 3 du 1er au 18 juin : travaux dans le carrefour entre la rue des Sablons et la rue Simon Vauquier.

La circulation et le stationnement de tout véhicule seront interdits au niveau du chantier, un itinéraire de déviation sera mis en place. Pendant toute la durée des opérations, la circulation des piétons ainsi que l’accès des riverains seront maintenus autant que possible dit la mairie. L’accès au service de secours sera assuré pendant toute la durée du chantier.

Selon la Ville, une étude va par ailleurs être lancée cette année dans la rue des Sablons pour l'enfouissement des réseaux aériens.

Précisons aussi que jusqu’au 7 mai, en raison de travaux rue de la Mairie, les arrêts Ste Anne, Félix et La Riche Centre ne sont pas desservis par les lignes 3 et 34. Vous devez vous reporter aux arrêts provisoires situés rue du Plessis, où à l’arrêt La Riche Centre situé rue du 11 Novembre 1918.

Tours :

Ce lundi, début de deux semaines de travaux pour rénover la Rue du Clos Saint-Libert, entre la Rue de la Borde et la Rue Giraudoux. La circulation sera interdite vendredi, autorisée le reste de la semaine mais sans stationnement possible. Par ailleurs, si vous prenez le bus, les arrêts Montsoudun, St Libert, La Borde et Wedells ne sont pas desservis par les lignes 12 et 65 en raison de ces travaux. Vous devez vous reporter aux arrêts Belle Isle et provisoire, situés rue Jeanne Wedells.