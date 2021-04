StorieTouraine, 24/04/21 - Le tournage de « Qu’est-ce qu’on a tous fait au bon Dieu » endeuillé ; La statue volée à Tours retrouvée...

Mais aussi un nouvel entraîneur aux Remparts.

La StorieTouraine est un concentré de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce samedi...

---------------

Accident mortel...

Le drame a eu lieu aux portes de la Touraine, mais dans le territoire de la Vienne : actuellement tourné entre Chinon et Châtellerault, le 3e épisode de la saga ciné « Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu » se trouve endeuillé par un accident mortel : 3 membres de l’équipe sont décédés ce vendredi soir à Pouant, lors d’une collision entre deux véhicules. Une 4e personne est dans un état critique. Les opérations de réalisation du film sont interrompues.

La statue retrouvée...

La statue de la comtesse Blanche-Henriette de Mortsauf a été retrouvée. Une jeune tourangelle l'a découverte par hasard dans une benne à déchets du boulevard Béranger nous apprend la mairie de Tours. L’oeuvre hommage au personnage de Balzac avait été dérobée dans le Jardin de la Préfecture, un méfait découvert le 14 avril. D’après la municipalité, Aucun constat de dégradation n'a été observé. Un examen plus approfondi de l'œuvre va être effectué pour en avoir le coeur net.

Elections régionales...

Ce qui était une rumeur insistante est désormais confirmé : :le ministre MoDem Marc Fesneau originaire du Loir-et-Cher est candidat pour devenir président de la région Centre-Val de Loire actuellement dirigée par le socialiste François Bonneau. Il mènera une liste de la majorité présidentielle pour le scrutin des dimanches 20 et 27 juin. On apprend par ailleurs cette fin de semaine que l’actuelle vice-présidente Christelle de Crémiers se lance sur une liste indépendante menée par un ancien leader des Gilets Jaunes du Loiret par ailleurs ex-candidat aux Européennes sur la liste du chanteur Francis Lalanne.

Basket...

Cette fois ça gagne pour Tours : l’UTBM est allé s’immposer à Tarbes dans le cadre du championnat de D1, succès rassurant après la défaite contre Angers et à quelques jours du choc contre Toulouse, principal rival dans la course à la première place de la poule, la seule pouvant déclencher une montée en Pro B. Tout reste possible pour les Tourangeaux qui n’ont pas le droit à l’erreur.

Hockey...

On connait le nom du nouvel entraîneur des Remparts de Tours : il s’appelle Franck Spinozzi qui a déjà entraîné Neuilly-sur-Marne qui évolue au même niveau que notre équipe (D1). L’homme de 53 qui a la double nationalité française et canadienne succède à Julien Guimard qui quitte le club après une saison qu’il juge un peu décevante.