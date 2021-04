StorieTouraine, 23/04/21 – Incendies à Luynes et Neuilly-le-Brignon ; Risque de feux de forêts ; Nouveaux commerces à Amboise…

Mais aussi des nouvelles du basket et du volley.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce vendredi.

------------------

Incendies…

En début d’après-midi, un incendie s’est déclaré dans une maison de Neuilly-le-Brignon, tout près de Descartes, au lieu-dit La Glaumière. Cette longère avec un étage a vu son toit s’embraser pour une raison que l’enquête de gendarmerie devra éclaircir. 3 lances à incendie, 6 engins de pompiers et une quinzaine de secouristes ont été nécessaires pour venir à bout des flammes. Un peu plus tard, ce sont 25 pompiers qui ont été appelés pour un feu de hangar agricole Rue des Vignes à Luynes.

Feux de forêt…

La préfecture d’Indre-et-Loire lance un appel à la vigilance en raison d’un risque important de feux de forêt pour le week-end (temps sec, ensoleillé, chaud et venteux). Les activités de coupe et de chauffage devront être stoppées de 13h à 18h, pas de cigarette lors de vos promenades ni de jet de mégot par la fenêtre de la voiture, pas de barbecue près des forêts, et appel au 18 à la moindre alerte : voici les consignes. Cette semaine, une soixantaine de pompiers du SDIS37 ont ainsi été appelés en renfort pour un incendie dans le Maine-et-Loire. Le risque est donc réel.

Ouverture de commerces...

Lidl, Biocoop, Boulanger... Voici quelques enseignes attendues ou espérées dans la zone de La Boitardière à Amboise, en cours d’aménagement (Centrakor a déjà ouvert ainsi que Districenter ce qui représente une vingtaine d’emplois). Selon la NR on attend bientôt Bureau Vallée, Picard, Fnac/Darty, une brasserie, un kiosque à pizzas, une boulangerie et un magasin de producteurs.

Basket...

Battu par Angers mardi, et avant de recevoir Toulouse pour un choc mardi 27, l’UTBM se déplace à Tarbes ce vendredi en N1, toujours avec l’objectif de gagner absolument pour ne pas hypothéquer ses chances de monter en Pro B la saison prochaine. Coup d’envoi de la rencontre à 20h, diffusée sur la page Facebook du club.

Volley...

Le tours Volley Ball annonce le recrutement de Dmytro Teryomenko pour la saison prochaine et la suivante. Le retour d’un joueur important, qui était notamment dans l’effectif pour le doublé Coupe de France-championnat en 2019. Après la saison 2020 covidée, il était parti en Pologne pour se rapprocher de son épouse. L’Ukrainien de 34 ans sera donc une pièce maîtresse du club la saison prochaine. On en saura d’ailleurs plus sur l’effectif 2021-2022 lundi après-midi lors d’une conférence de presse.

Volley (bis)...

Via la NR on apprend le regroupement des clubs de volley féminins de Joué, Saint-Avertin et Saint-Cyr dans le but de former une équipe capable de jouer les premiers rôles en N2 dans les prochaines années. Les meilleures joueuses des trois formations seront conservées. L’entrée en piste de cette nouvelle entité est prévue la saison prochaine, sous un nom encore inconnu et sachant que les trois structures continueront d’exister. Elles auront simplement leur équipe Elite en commun pour mutualiser les moyens et aller plus haut.