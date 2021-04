Dès lundi, plus de bus sur certaines lignes Fil Bleu

Les plus fréquentées.

Le 1er ministre Jean Castex l'a confirmé jeudi soir lors d'une conférence de presse du gouvernement : la rentrée scolaire est confirmée dans tout le pays à partir de ce lundi 26 avril, malgré le niveau toujours élevé des contaminations Covid. Le gouvernement tient son calendrier : dans un premier temps seules les écoles maternelles et élémentaires reprennent en présentiel avec fermeture des classes au moindre cas détecté (des tests salivaires seront régulièrement pratiqués). Les collèges et lycées reprendront eux lundi 3 mai.

En raison de cette actualité, le réseau Fil Bleu de Tours Métropole annonce une augmentation du nombre de bus en circulation sur ses lignes les plus fréquentées. Sont concernés les trajets 2, 3, 4, 5 et 50.

Attention : il ne s'agit pas d'un retour à la normale avec des bus toutes les dix minutes du matin au soir mais uniquement de l'ajout de quelques trajets le matin (et toute la journée pour la ligne 50). Les horaires sont disponibles sur le site www.filbleu.fr et la recherche d'itinéraires de l'application prend en compte ces modifications. Les lignes scolaires restent suspendues pour le moment et devraient redémarrer la semaine suivante.

Le gouvernement ayant également annoncé la fin de la limite des 10km pour circuler à partir du 3 mai, on peut espérer une reprise du réseau de transports tourangeau à cette date mais rien n'a été annoncé pour l'instant. Même avec une fréquence quasi normale en début d'année, la fréquentation restait bien inférieure à la période d'avant Covid.