[En vitrine] A Tours, un appart-boutique pour tester des cosmétiques éco-responsables

C’est dans le quartier des Deux-Lions.

Installer un petit showroom dans un appartement... Et pourquoi pas ? C’est l’idée de Label’Poulette, un site de ecommerce spécialisé dans les produits cosmétiques éco-responsables. Lancé en septembre 2018, il s’agit d’un projet tourangeau : celui d’une mère et de sa fille, Fanny Quintard...

« On a eu deux vies professionnelles auparavant. Ma maman était comptable et moi je travaillais en banque. On a entamé notre transition vers les produits naturels et on s’est rendu compte qu’il y avait beaucoup de green washing et que c’était compliqué de s’y retrouver. On a donc pensé à lancer notre propre aventure. »

Sur leur site on trouve des crèmes, des savons, du déo, du shampoing, des brosses à cheveux ou de l’huile d’argan. Des produits que l’on peut donc tester chez Fanny aux Deux-Lions avant de se décider :

« Je n’avais pas les moyens d’avoir une vraie boutique et puis... ça évite les problèmes en cas de confinement (rires). J’ai aménagé un coin pour les clientes. Elles apprécient car ce sont des produits pas forcément connus et on peut avoir des interrogation par rapport au parfum ou à la texture. »

Qu’on s’entende bien : c’est juste l’occasion d’avoir un échange avec la spécialiste, on ne va pas non plus prendre une douche au camp de base de LaBel’Poulette ! Cela dit, de son côté, Fanny teste tous les produits avec de les référencer. Et elle sélectionne seulement les plus vertueux, ce qui fait qu’elle ne référence pas plus d’une vingtaine de marques (quasi toutes françaises, dont 3 tourangelles).

« On analyse vraiment toute la composition, l’éthique des marques, leur engagement écologique et humain » poursuit l’entrepreneuse qui veut notamment tendre vers le zéro déchat avec des cosmétiques solides, du maquillage rechargeable, des emballages consignés ou encore une petite gamme de pochettes ou lingettes démaquillantes faites maison par sa maman.



Accessible exclusivement sur rendez-vous, l’appart-boutique des Deux-Lions permet aussi de récupérer des commandes passées en ligne pour s’épargner les frais de port. Sinon, envois possibles dans toute la Touraine voire au-delà. Une fois la période Covid terminée, Fanny relancera également des réunions de groupe pour faire découvrir ses différentes références.

Le site : https://labelpoulette.fr

Photos : Ulrike Photographe