Concert, atelier chant, visite, conférence : 4 événements tourangeaux à suivre en ligne cette semaine

En attendant la réouverture des lieux culturels.

On a faim de culture en Indre-et-Loire et comme on est plutôt limités en ce moment dans ce domaine il faut se replier sur les événements en ligne. En voici quelques-uns chaleureusement conseillés par la rédaction, n’hésitez pas à nous informer de l’existence des vôtres.

1 – Visite du château d’Azay-le-Rideau

Pendant le confinement, le château d’Azay-le-Rideau ouvre son parc et organise des visites guidées du monument depuis l’extérieur avec des petits groupes. Mais si on habite trop loin pour venir, il y a une autre alternative à la fermeture du lieu pour cause de crise sanitaire : une visite en live depuis votre ordinateur avec une guide qui peut aussi répondre en direct à vos questions. Durée : environ 1h, 9€ par écran connecté. Des visites dites à 360° sont organisées ce samedi 24 avril puis mercredi 28 et mercredi 5 mai.

Plus d’infos ici.

Photo : Léonard de Serres



2 – Tout savoir sur les troglos

Le Val de Loire présente la plus grande concentration française de cavités troglodytiques. Vendredi 23 avril, à 20h, vous pourrez participer à une visioconférence pour tout connaître sur ces habitats, de la géologie à l’époque contemporaine et leur devenir. 3 spécialistes, membres du Carrefour des Troglodytes Anjou Touraine Poitou s’associent et vous dévoilent les secrets de ces cavités emblématiques.

C’est complètement gratuit, ça dure 1h30 et voici le lien pour participer via le logiciel Zoom.

3 – Chant et jeux d’impro

Le circle song est un espace pour sortir sa voix librement. Les jeux d'impro invitent à cocréer et à s'amuser en groupe avec la voix et les percussions corporelles. Cet événement est proposé par le Grand Théâtre de Tours. C’est donc un moment participatif. 30 personnes maximum.

Lien d'inscription ici.

4 - Concert

Le Festival Super Flux a convié Tachycardie Ensemble à une captation de son projet de création inédit dans le cadre du Prieuré Saint-Cosme à La Riche. Sous ce nom d'emprunt se dissimule le projet solo de Jean-Baptiste Geoffroy, musicien, compositeur et batteur (Pneu, La Colonie de Vacances, Binidu, Futuroscope, Blast).

A l'occasion de Super Flux, il propose une version orchestrale de son projet pour synthétiseur, accordéon, percussions, cordes et cuivres. Un ensemble de 12 musiciens y livre une version aventureuse et inédite de son œuvre "1000 fois bonjour depuis le Vignemale" oscillant entre musique populaire, musique savante, expérimentation et improvisation.

C’est ce jeudi à 20h en Facebook Live ici.