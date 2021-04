StorieTouraine, 21/04/21 – 2 ministres pour les labos tourangeaux ; Les malades Covid au plus haut en réa ; Agression quartier Beaujardin à Tours…

Et aussi des résultats de basket et hockey.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce mercredi…

Deux ministres pour les vaccins…

L’usine Recipharm de Monts va mettre en flacon des vaccins Moderna. Ce jeudi matin, la ministre de l’Industrie Agnès Pannier-Runacher et son collègue Marc Fesneau en charge des relations avec le Parlement visiteront l’entreprise qui a investi plusieurs millions d’€ pour ce contrat dans le cadre de la crise Covid. Après un passage au centre de vaccination de Saint-Avertin, les deux membres du gouvernement poursuivront leur tournée des sites pharmaceutiques du département avec un passage chez Fareva à Pocé-sur-Cisse. La société a été choisie comme le fournisseur principal du candidat vaccin à ARN messager de la société allemande CureVac. Le site d’Amboise produira à ce titre le diluant utilisé dans ce vaccin.

Point Covid…

Nouveau pic pour le nombre de malades Covid en soins intensifs en Indre-et-Loire : selon l’Agence Régionale de Santé ils sont actuellement 62 et 115 dans les services de médecine. 2 036 cas ont été détectés du 11 au 17 avril en Indre-et-Loire soit un taux de positivité des tests de 10,6% (en baisse). On a un taux d’incidence de 36 cas pour 100 000 habitants dans le département (en baisse) et de 386 pour Tours Métropole. 9 nouveaux décès ont été enregistrés à l’hôpital portant le total à 328 depuis le 1er septembre. Enfin, près de 37 000 personnes ont désormais reçu deux doses de vaccin contre le coronavirus dans le département, 118 000 ont eu au moins une injection.

Agression à Tours…

Une personne âgée a été agressée ce mardi quartier Beaujardin à Tours. Elle a eu son sac à main arraché par deux jeunes à la mi-journée, souffre de la hanche et s’est réfugiée dans la pharmacie du secteur juste après les faits. Elle a pu identifier les suspects : deux jeunes de 21 et 23 ans, dont un qui a reconnu les faits et a été présenté à la justice. Le sac a lui été retrouvé dans un buisson.

Sports…

Mardi soir en basket, Tours a manqué une occasion de solidifier sa première place au classement du championnat de Nationale 1 en perdant 68-69 à domicile contre Angers. L’UTBM doit gagner ses 4 derniers maths de la saison et notamment le choc face à Toulouse mardi prochain pour espérer monter en Pro B la saison prochaine.

En hockey, les Remparts de Tours se déplaçaient à Cholet pour leur dernier match de la saison régulière de D1, rencontre sans enjeux car ils ne pouvaient plus espérer jouer les premiers rôles pour le titre. Les Tourangeaux ont été battus 4-3 aux tirs aux buts alors qu’ils menaient de deux points à 5 minutes de la fin.