StorieTouraine, 20/04/21 – Accident mortel à Azay-sur-Indre ; Tours 22e ville amie des chiens ; 2 boulangers impressionnent le jury d’M6…

Mais aussi du basket et du hockey.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce mardi…

------------------

Accidents...

Ce mardi après-midi, 15 pompiers d’Indre-et-Loire ont été engagés sur un accident de la route entre deux voitures sur la commune d’Azay-sur-Indre. Le choc a eu lieu sur la D943 et il a fait 1 mort - un homme de 85 ans - ainsi que 2 blessés. L'une des victimes était incarcérée. Lundi, c’est un accident voiture-poids lourd qui s’est produit sur la D938 à Saint-Christophe-sur-le-Nais. 2 personnes ont été transportées vers l’hôpital.

Point éco...

L’antenne régionale de la Banque de France en Centre-Val de Loire vient de faire un point sur l’état de forme des entreprises avec la crise sanitaire. En voici un extrait : « En mars 2021, l’activité régionale dans l’industrie, les services et le bâtiment a été à nouveau un peu mieux orientée que ce que les chefs d’entreprise anticipaient. Dans l’industrie, les carnets de commandes, comme le taux d’utilisation des capacités de production, poursuivent leur redressement. Dans les services marchands, l’activité progresse dans l’ensemble, et plus particulièrement dans les services aux entreprises. En avril, dans le contexte de l’extension à l’ensemble du territoire national des mesures de restrictions sanitaires, l’activité se détériorerait dans les services, tandis qu’elle évoluerait peu dans l’industrie et la construction. »

Animaux...

Selon un classement publié par la Fondation 30 Millions d’Amis, Tours est la 22e meilleure ville de France pour la vie avec un chien. Ce classement dominé par Nice prend en compte plusieurs critères allant de l’accessibilité pour les animaux à la propreté. Montpellier et Toulouse complètent le podium avec la capitale de la côte d’azur.

Report…

Voici un événement de plus décalé à cause de la crise Covid : le Vélotour de Tours aura finalement lieu le 3 octobre avec 5 000 places disponibles (la billetterie ouvrira dans quelques semaines). Pour rappel, il s’agit d’une rando vélo insolite accessible à toute la famille, qui passe par des endroits loufoques comme des parkings souterrains, le Palais des Sports ou le Conservatoire (lors des précédentes éditions).

Volley…

La saison n’est pas complètement ratée pour le TVB. Certes, le club a été éliminé en quarts de finale des play-offs de Ligue A mais il jouera bien au niveau européen la saison prochaine. Cannes s’est qualifié pour la finale du championnat, offrant à Tours un ticket pour la Coupe CEV. Ce n’est pas la Ligue des Champions mais on se souvient que c’est le trophée que les Tourangeaux ont remporté il y a peu, alors ça donne envie de voir comment ils s’en sortiront.

Basket…

Nouveau match du championnat de N1 ce mardi soir pour l’UTBM, face à Angers. Tours n’a toujours pas le droit à l’erreur pour s’assurer la première place de sa poule et l’accession en Pro B la saison prochaine. Autant dire que ce ne sera pas simple car les Angevins ont un bel effectif. Coup d’envoi à 20h depuis Monconseil, à suivre sur la chaîne YouTube du club en raison du huis clos.

Hockey…

Non qualifiés pour la phase finale du championnat de D1, Les Remparts de Tours jouent le dernier match de leur saison ce mardi soir contre Cholet, équipe qu’ils ont battue à la reprise. La rencontre commence à 19h, elle est à suivre sur Fanseat et la chaîne YouTube des Dogs choletais.

Télévision…

C’est l’ultime semaine du concours d’M6 baptisé La meilleure boulangerie de France : La boutique Les Blés de Demain installée à Veigné – puis récemment à Tours – s’est qualifiée pour la finale et y représente toute la région Centre-Val de Loire. Ce lundi, ses deux patrons se sont qualifiés pour les quarts de finale avec une tarte vigneronne au miso qui a déclenché un coup de cœur chez le jury. Ce mardi à 18h35, vous pourrez les voir opposés à trois autres candidats pour tenter de décrocher une des deux places en demi-finale (diffusée jeudi).