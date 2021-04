[Vidéo du jour] Un YouTubeur star à Tours pour manger plein de burgers

Sa vidéo a fait presque 100 000 vues en 48h.

Il y a quelques semaines on vous parlait de l’ouverture du Tatoué Toqué, nouveau spot à burgers de Tours-Nord avec Benoit Sanchez en cuisine, une référence en la matière puisqu’il s’est illustré lors de concours en France et qu’on l’attend à Dallas en fin d’année pour une compétition internationale. Dans son établissement, il cuisine des produits frais, il fait lui-même son pain, il a du miel à son effigie, et il vient de rejoindre le Collège Culinaire de France, un label qui rassemble 3 000 restaurateurs ou producteurs dont la qualité des produits est garantie.

Pour se faire connaître, l’établissement bénéficie ces jours-ci du relais d’un vidéaste bien connu sur Internet : aLaN FoodChallenge, dont la chaîne YouTube totalise presque 800 000 abonnés (c’est énorme).

Le concept de ses vidéos (sachant que lui aussi il est tatoué) : manger d’énooooormes quantités quand il teste des restaurants. C’est ce qu’il est venu faire à Tours en prenant tous les burgers de la carte (bœuf, poulet, poisson, homard… mais sans fromages forts parce qu’il n’aime pas ça), sans oublier une belle pièce de viande et les pommes de terre façon frites qu’on trouve là-bas. Bon, on va spoiler un peu : il n’a pas réussi à tout finir (mais pas de gâchis, il s’est fait un doggy bag). La séquence d’un petit quart d’heure a été publiée vendredi et a quasiment atteint 100 000 vues en 48h (pas mal !).

Info Tours vous propose de la découvrir :