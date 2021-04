StorieTouraine, 18/04/21 – Un corps découvert à Lussault ; Manif contre l’assurance chômage ; Courte défaite des Remparts…

Et un renfort pour le CTHB.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire, voici l’édition de ce dimanche…

Un corps en bord de Loire…

Ce samedi un promeneur a découvert le cadavre d’une femme à Lussault-sur-Loire, les gendarmes estiment qu’il était là depuis plusieurs jours et qu’il s’est échoué après un séjour dans l’eau. Il faut maintenant déterminer l’identité de la victime et les causes de son décès.

Manifestation…

Après une petite action devant Pôle Emploi aux Deux-Lions vendredi, 300 à 500 personnes manifestaient à Tours ce samedi dans le but de dénoncer la réforme de l’assurance chômage. Un cortège mené par les occupants et occupantes du Grand Théâtre de Tours, installés depuis plus d’un mois. Leur ambition c’est d’obtenir l’annulation des nouvelles règles de distribution des indemnités qui doivent entrer en vigueur le 1er juillet et qui – selon eux – désavantagent des travailleurs déjà précaires.

Hockey…

Les Remparts de Tours ont été dominés par Caen 4-5 ce samedi soir à la patinoire municipale, dans le cadre du championnat de D1. C’était le dernier match à domicile de la saison, sachant qu’avec leur bilan depuis la reprise post-Covid les Tourangeaux ne jouent pas les premiers rôles pour le titre. Il n’y avait pas d’autre enjeu (ni montée, ni descente cette saison).

Handball…

Chambray-lès-Tours engage Chloé Roelandt jusqu’à la fin de la saison des play-offs de LFH. Jusqu’ici elle jouait à Bouillargues qui évolue en D2 depuis 2009. L’objectif c’est de remplacer Sophia Fehri actuellement blessée. Juste une étape : la joueuse retournera ensuite dans le Gard.