StorieTravaux, 18/04/21 - Périphérique de Tours : gros chantier pendant trois semaines

Le trafic sera perturbé.

Sur Info Tours, on vous aide à bien circuler chaque semaine avec la liste des nouveaux travaux portés à notre connaissance. Voici ce qui vous attend à partir du 19 avril...

-------------

Périphérique de Tours :

Du 19 avril au 7 mai, la route va être entièrement rénovée dans le sens Saint-Cyr-sur-Loire > Chambray-lès-Tours, entre le pont sur le Cher et l’ouvrage de la rue de la Douzillère à Joué-lès-Tours. Habituellement réalisés entre juillet et août, ces travaux de voirie, dont le montant total est de 430 000€, ont été avancés afin de réduire un maximum les gênes occasionnées durant la période estivale.



Etape 1 du lundi 19 au mardi 20 avril, les travaux seront réalisés de nuit, de 20h à 6h. La circulation sera réduite à une seule voie pour les véhicules circulant dans le sens Saint-Cyr-sur-Loire > Chambray-lès-Tours.



Etape 2 du lundi 26 au vendredi 30 avril. Les travaux concerneront la voie dans le sens Saint-Cyr-sur-Loire > Chambray-lès-Tours. Les véhicules en provenance de Saint-Cyr-sur-Loire seront basculés sur les voies opposées. Dans les deux sens, la circulation sera donc réduite à une seule voie. Les accès seront fermés sur les portes de Ballan et Villandry (en direction de Chambray), il faudra faire un demi-tour porte de La Riche.



Etape 3 du lundi 3 au jeudi 6 mai, les travaux concerneront la voie dans le sens Saint-Cyr-sur-Loire > Chambray-lès-Tours. Les véhicules en provenance de Chambray-lès-Tours seront donc basculés sur les voies opposées. Dans les deux sens, la circulation sera réduite à une seule voie, les accès par les portes d’Azay et Joué seront fermées vers Chambray, il faudra donc faire un détour par la porte de Ballan..

A10 :

Durant 2 nuits (lundi 19 et mardi 20 avril), de 20h à 7h : fermeture de la bretelle d'entrée de l'échangeur Chambray-lès-Tours (n°23), en direction de Paris. Suivre la déviation mise en place.



Durant 4 nuits (lundi 19, mardi 20, mercredi 21 et jeudi 22 avril), de 20h à 7h : fermeture de la bretelle d'entrée de l'échangeur Saint-Avertin (n°22), en direction de Paris. Une déviation est prévue.



Fermeture de la bretelle d'entrée de l'échangeur Sainte-Maure-de-Touraine (n°25), en direction de Bordeaux. Suivre la déviation sur le réseau secondaire.

Tours :

Pendant deux semaines, jusqu’au 30 avril, il va y avoir des travaux Place Plumereau et dans les rues alentours pour refaire le pavage là où il y a des trous.



En raison de travaux rue Thalès Millet à Tours, l’arrêt Thalès n’est pas desservi par la ligne 2 du réseau Fil Bleu (direction CHU Trousseau) et ce toute la semaine. Vous devez vous reporter à l'arrêt LP Clouet, situé rue Rue Pierre Lepage.

Saint-Cyr-sur-Loire :

En raison de travaux rue Victor Hugo mercredi, l’arrêt Bergson n’est pas desservi par la ligne 14 (direction Santé NCT+). Vous devez vous reporter à l'arrêt Clarté, situé rue Henri Bergson.