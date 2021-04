StorieTouraine, 17/04/21 - Vol de statue à Tours ; Incendie à Faye-la-Vineuse ; Du diluant de vaccin fabriqué à Amboise...

Et l’annulation de Faites le Printemps.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce samedi...

Vol de statue...

La ville de Tours vient de déposer plainte contre X suite au vol de la statue de la comtesse Blanche-Henriette de Mortsauf, réalisée par l'artiste Nicolas Milhé en novembre 2019, dans le Jardin de la Préfecture. Vol constaté mercredi. La mairie précise que l'artiste a immédiatement été averti. Ce nouvel incident fait en effet suite à l'endommagement, l'hiver dernier, du socle d'une des quatre statues, obligeant les services à retirer l'œuvre pour la réparer.

Incendie...

Ce vendredi matin, un feu de pavillon a entraîné la destruction de la chocolaterie Chopain sur la commune de Faye-la-Vineuse. Pas de victime mais le laboratoire, le magasin et le logement sont inutilisables. On ignore comment le drame a débuté. Une douzaine de pompiers ont été mobilisés. Le couple a lui été relogé dans une maison neuve juste à côté.

Annulation...

A cause de la situation sanitaire, la Ville de Joué-lès-Tours a décidé d’annuler l’édition 2021 de « Faites le Printemps » prévue initialement le dimanche 25 avril. Selon elle, il n'est pas envisageable pour l’équipe d’organiser et de proposer la manifestation dans sa forme optimale en tenant compte des conditions sanitaires. Prochaine édition en 2022.

Vaccins anti-Covid...

L’entreprise Fareva d’Amboise a débuté la production de diluant du vaccin Curevac. Des lots tests alors que ce produit contre le coronavirus n’est pas encore sur le marché. Au maximum 20 millions de flacons de 10ml pourraient être produits en Touraine, sachant que le site emploie près de 500 personnes. Un autre site tourangeau s’implique dans la lutte contre la pandémie : Recipharm à Monts pour mettre en flacons la formule de Moderna. Selon France Bleu, la ministre de l’industrie est attendue sur place la semaine prochaine.

Hockey...

Nouveau match de D1 pour les Remparts : ils affrontent Caen à 19h à la patinoire de Tours. La rencontre sera à suivre sur Fanseat ou sur la page YouTube du club.

Tennis de table...

A quand Tours en Pro A, première division masculine française ? Le club en rêve et vient de recruter deux joueurs évoluant dans ce championnat : l’Ukrainien Yehven Pryschepa (35 ans) et Enzo Angles (un Français de 25 ans) en provenance de Villeneuve-sur-Lot et Istres.