A Tours, une cagnotte pour aider les étudiants à manger

Via la CFDT et Les Halles de Rabelais.

La crise sanitaire est une période particulièrement difficile pour la population étudiante tourangelle, privée de beaucoup de petits boulots en plus de la galère des cours en distanciel. Des jeunes qui ont du mal à boucler les fins de mois on en compte énormément, notamment parmi les bénéficiaires des Restos du Coeur ou d’autres associations tourangelles qui organisent des distributions alimentaires ou de produits d’hygiène.



Des initiatives spécifiques se mettent en place, comme récemment les dons de repas gastronomiques par un restaurant de Chenonceaux. Les menus avaient vite trouvé preneurs.



Parmi les structures engagées depuis longtemps dans le soutien aux étudiants précaires il faut également parler des Halles de Rabelais : une épicerie sociale active depuis de nombreuses années (elle mène également des actions contre la précarité menstruelle, culturelle ou numérique). Ces jours-ci, vous pouvez la soutenir via une cagnotte en ligne lancée avec le soutien du syndicat CFDT. 10€ versés = 3 repas ou 72 serviettes hygiéniques (beaucoup de femmes n’ont pas de quoi en acheter lorsqu’elles ont leurs règles).



La collecte lancée sur le site Leetchi dure jusqu’à mi-mai et elle rassemble déjà près de 2 000€ avec plus de 70 participations. L’objectif est d’atteindre 5 000€.



A noter également que la salle Le Petit Faucheux de Tours-Centre a lancé une collecte début avril (nourriture, masques, produits d’hygiène et d’entretien) en vue d’une distribution aux étudiants précaires. Le centre social de la Vallée Violette de Joué-lès-Tours s’était également mobilisé fin mars.