Le tram entre St-Cyr et St-Pierre : c’est parti pour les études

La Métropole réfléchit au tracé de la 3e ligne.

On ne connait pas sa date d’inauguration ni le budget qui sera nécessaire pour la construire mais on sait qu’elle est en projet : la ligne C du tram de Tours... Après avoir acté le tracé de la ligne B entre La Riche et Chambray-lès-Tours (inauguration prévue en 2025 ou 2026), la Métropole lance la phase d’études concrète pour l’extension du réseau. L’idée : faire aller le tram de Saint-Cyr-sur-Loire à St-Pierre-des-Corps... et de préférence de mettre moins de temps à réaliser ce chantier que l’espace entre l’entrée en service de la ligne A et celle de sa petite soeur.



Clairement, on en est au tout début du projet. Plusieurs hypothèses de tracé seront notamment envisagées, y compris pour dépasser les frontières de l’agglomération le communiqué évoquant l’idée « d’évaluer différents scénarios de transports pour élargir le périmètre de desserte vers l’Est Tourangeau notamment jusqu’à la Ville-aux-Dames. »



Le tram, ça fait des années que Saint-Pierre-des-Corps le réclame, pour desservir la Rabaterie ou la gare TGV. de nombreuses manifestations ont été organisées pour tenter d’y faire passer la ligne B, en expliquant notamment que l’Avenue Jean Bonnin était déjà pré-aménagée pour une plateforme avec rails. Sans succès. Quant à Saint-Cyr-sur-Loire, le lobbying est moins revendicatif mais les enjeux de desserte importants avec le site SKF ou la clinique NCT+ (ex Alliance). Récemment, l’association ADTT qui milite pour le développement des transports publics a proposé deux tracés sur la commune.



C’est notamment ce type d’étude sur le trajet de la ligne qui va être mené, afin d’évaluer la fréquentation en nombre de voyageurs ou la faisabilité technique. Quelques difficultés ne manqueront pas d’apparaître, comme de savoir s’il faut rejoindre Saint-Pierre-des-Corps par le Boulevard Heurteloup (avec la difficulté liée aux arbres) ou la Rue Edouard Vaillant (plus étroite).