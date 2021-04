Idée pour occuper le confinement : on a testé l’Apéro Jeu spécial Touraine

Avec des questions de culture G et des blagues.

Vous en avez marre du Scrabble et de Puissance 4 et vous avez 7€ en poche ? Vous pouvez vous offrir l’Apéro Jeu Touraine à 6€90. Sa boîte renferme 42 cartes et 220 questions sur l’Indre-et-Loire, on doit le tout à Jean-Noël Delétang. Vous le trouverez auprès d'Amazon et Cultura, par exemple.



Nous l’avons reçu au bureau et on a voulu le tester... Les règles sont particulièrement simples : on forme des équipes de deux, on se pose des questions à tour de rôle... Une fois que la pioche est épuisée, celui ou celle qui a le plus de cartes remporte la partie (vu que ça s’appelle l’Apéro Jeu, libre à vous de profiter d’une partie pour boire un coup).



Les questions portent sur l’histoire (Qui a permis la rénovation de la Forteresse de Chinon au XIXe siècle ?), les grands personnages du département (coucou Saint-Martin et ses miracles présumés), la gastronomie (pensez à réviser la recette authentique de la beuchelle tourangelle) ou encore la façon dont on nomme les habitants de certaines communes (vous verrez que ce n’est pas aussi simple que vous pouvez l’imaginer). Certaines questions sont assez simples (on a trouvé tout de suite pour l’événement annuel et fruité organisé au Château de la Bourdaisière), d’autres complètement tordues : « Il faut avoir fait Touraine deuxième langue pour trouver. J’ai l’impression de jouer au Trivial Pursuit niveau Génius » s’exclame par exemple un photographe circonspect après avoir bloqué de longues secondes.

Le grand retour des charades

Dans ce jeu, on parle autant des siècles passés que du présent (les tableaux de maîtres au Musée des Beaux-Arts de Tours, le Congrès communiste de Tours en 1920 ou le célèbre dessinateur Piem, récemment disparu et qui vivait à Notre-Dame d'Oé). La plupart des questions sont des QCM avec 4 propositions, quelques vrai ou faux, aussi.



Et puis il y a les devinettes, les calembours... Et alors là, attention préparez-vous à faire fonctionner les méninges un bon moment pour réussir à identifier les jeux de mots sur Joué-lès-Tours, Langeais ou La Ferrière-Larçon ! Ça parait souvent évident quand on a la réponse mais on galère pour la trouver... On doit aussi avouer que dans certains cas on a eu du mal à comprendre même après avoir bien analysé la carte. Bref, voilà un jeu qui vous permettra sûrement d’apprendre certaines choses sur la Touraine tout en vous amusant. Après tout, depuis combien de temps vous n’aviez pas tenté de résoudre des charades ?