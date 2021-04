StorieTouraine, 15/04/21 - Coups de feu au Beffroi ; Débrayage chez Fareva Amboise ; Bilan positif pour le Téléthon...

Et un nouveau coach au TVB.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce jeudi.

--------------

Coups de feu au Beffroi...

Pour dénoncer un tapage nocturne, en général, on appelle la police. Mercredi soir, un habitant de Tours-Nord a sorti un fusil et tiré plusieurs coups dans la porte de ses voisins. L’homme d’une cinquantaine d’années a été placé en garde à vue.

Disparition inquiétante...

Les gendarmes d’Indre-et-Loire ont lancé un appel à témoins ce jeudi dans le but de retrouver une femme de 55 ans disparue à Benais, près de Bourgueil. Elle était partie en voiture avec des médicaments alors qu’elle souffre de dépression et avait manqué un rendez-vous médical. Elle a finalement été retrouvée après mobilisation d’un hélicoptère. Elle était saine et sauve et a été dirigée vers l’hôpital.

Débrayage chez Fareva Amboise...

Les salariés étaient appelés à cesser le travail pendant une heure ce jeudi, afin de réclamer de nouvelles négociations sur les rémunérations au sein de cette entreprise pharmaceutique. Le syndicat FO dénonce qu’il n’y ait aucune augmentation. Il reconnait qu’un marché important a été perdu (représentant 10% du chiffre d’affaire) et qu’un projet important a été reporté à 2022 mais il estime que la charge de travail nécessite « de gros efforts des équipes » et justifie des revalorisations des payes, d’autant que l’entreprise reste bénéficiaire.

Plan de relance post-Covid...

Deux nouvelles entreprises de l’Est-Touraine viennent de se voir attribuer pour 300.000 € de subventions au titre du Fonds d'accélération des investissements industriels dans les territoires du Plan de relance post-Covid. La première c’est l'Atelier David Mounier à Villedômer (100 000€) pour « permettre à l'entreprise d'aller plus loin dans la finition de ses produits et d'être plus réactive aux demandes de ses clients dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration » explique le député Daniel Labaronne. L'Etablissement Chalumeau à Montlouis-sur-Loire recevra lui 200 000€ pour une nouvelle chaîne de laquage de grande capacité, une de ses activités principales en croissance actuellement. L'entreprise prévoit entre 3 et 5 embauches sur les 3 ans.

Bilan du Téléthon...

Au final 679 590 récoltés en Indre-et-Loire pour l’édition 2020 en plein confinement dont 556 125€ via le 36 37 et Internet, le reste grâce aux animations maintenues. Il y a forcément une baisse : -6,4% par rapport à 2019 soit environ 60 000€ de moins. Mais l’antenne tourangelle de l’Association Française de lutte contre les Myopathies salue une collecte qui dépasse « de loin les prévisions attendues ». Montlouis-sur-Loire qui était Village Téléthon 37 a atteint son objectif de rassembler 20 000€ sur le week-end, faisant mieux que l’année précédente. Un habitant de Saint-Antoine-du-Rocher a lui rasemblé 6 000€ en courant 106km dans son jardin pendant 24h.

Volley...

Après l’annonce du départ d’Hubert Henno pour Nantes, on connait le nouvel entraîneur du TVB. Marcelo Fronckowiak remplacera l’ancien joueur tourangeau qui a entraîné le club pendant deux saisons (et termine sur une élimination en quarts de finale des play-offs). Le Brésilien signe pour trois ans et ce n’est pas sa première en Ligue A puisqu’il a entraîné Tourcoing 5 ans de 2004 à 2009. A 53 ans, cela fait près de 20 ans que cet ancien joueur coache.

Basket...

L’UTBM a failli perdre mais a finalement gagné contre Rueil mercredi soir dans le cadre du championnat de Nationale 1. Longtemps leaders, les locaux ont été rattrapés dans le dernier quart-temps avant de reprendre le large et de s’imposer 96-88. Il leur reste 5 matchs à jouer avant la fin de la saison, toujours avec l’objectif de finir premiers de leur poule pour accéder au championnat de Pro B l’année prochaine.