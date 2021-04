[Le saviez-vous ?] 10 règles à respecter quand on roule en trottinette

Pour éviter les accidents

La trottinette – électrique ou pas – c’est potentiellement très pratique pour des déplacements en ville. <Pas de pollution, pas de galère pour se garer… Mais quand on en a une il faut penser à la sécurité, donc à ne pas faire d’encarts au code la route. Lundi après-midi, une voiture et un de ces engins sont entrée en collision à Joué-lès-Tours. Deux enfants de 11 et 13 ans se trouvaient sur le véhicule électrique. Selon la police ils ont traversé la rue brusquement sans faire attention au trafic. La collision n’a pas fait de blessé grave mais ça aurait pu, de même qu’un autre accident évité de justesse ce mardi matin à Saint-Avertin, à base de feu rouge grillé.

Alors à quoi penser si vous vous aventurez dans l’agglo avec ce mode de transport ? Voici 10 rappels utiles :

Le casque n’est pas obligatoire mais recommandé

Pas plus d’une personne par trottinette

Il faut au moins avoir 12 ans pour piloter les modèles électriques

Pas de casque sur les oreilles en déplacement (ni de portable, bien sûr)

Circuler sur les trottoirs est interdit

La vitesse ne doit pas dépasser 25km/h

La nuit il faut obligatoirement porter des vêtements réfléchissants, et c’est recommandé en journée

La trottinette doit être équipée d’une sonnette et de feux de position avant et arrière

On s’arrête aux feux rouges et on prévient avec le bras quand on tourne, comme à vélo

Quand elles sont présentes on utilise les pistes cyclables

Selon un récent sondage, 40% des Français ne connaissent pas bien les règles en trottinette. Presque un sur 2 qui en utilise a déjà conduit ivre, 45% après une consommation de stupéfiants.