StorieTouraine, 13/04/21 – 6e nuit de lutte contre le gel ; Gros manque de pluie cet hiver ; Les Remparts à Brest…

Et des nouvelles de la campagne des élections législatives du Lochois.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce mardi.

Lutte contre le gel…

Pour la 6e fois en 8 jours, vignerons et arboriculteurs ont tenté de protéger leurs cultures du froid matinal. L’idée : allumer des bougies, des feux de paille, utiliser l’aspersion ou les tours antigel pour brasser l’air ou remonter la température. L’s opérations doivent permettre de préserver les bourgeons et la future récolte, d’ores et déjà amputée à cause de l’enchaînements d’épisodes de températures négatifs. Le ministère de l’agriculture a indiqué qu’il y aurait des indemnisations via le régime de calamités agricoles mais il faudra encore attendre pour en connaître le montant précis. Une nouvelle réunion aura lieu la semaine prochaine à Paris.

Sur le terrain, la situation devrait s'arranger ce milieu de semaine mais reste précaire jusqu'aux Saints de Glace en mai.

Crédit photo : Les Vergers du Parc

Lutte contre la sécheresse…

Le gel n’est pas le seul problème actuel du monde agricole. Les éleveurs s’inquiètent déjà du manque de pluie : malgré un mois de janvier bien arrosé, la suite s’est avérée très pauvre en eau… 3 fois moins que d’habitude en Indre-et-Loire ces deux derniers mois, à peine 30mm. Le fourrage des animaux pourrait venir à manquer si la situation ne s’améliore pas.

Politique…

Toujours une seule candidate déclarée pour les élections législatives partielles du Lochois prévues les dimanches 30 mai et 6 juin pour remplacer la députée démissionnaire Sophie Auconie. C’est la maire de Beaulieu-lès-Loches Sophie Métadier qui se présente avec le soutien de l’élue sortante et – désormais – du parti centriste UDI. Elle a déjà reçu les amitiés d’LREM dans cette campagne. Son suppléant sera Michel Lamy, chef de file de l’opposition à Chambray-lès-Tours. Un ticket urbain-rural donc pour ce territoire partagé entre l’agglo tourangelle et le Sud-Touraine.

Hockey…

3 jours après leur victoire contre Dunkerque à domicile, les Remparts de Tours vont tenter de confirmer leur retour en forme à 4 matchs de la fin de saison de D1. Ils jouent à Brest ce mardi, dernier de la poule. Au match aller les Tourangeaux avaient battu les Bretons 8-3.

Tennis de table…

Les joueurs de la 4S Tours poursuivent le championnat de Pro B avec une rencontre à Roanne dès 18h (à suivre en direct sur la page Facebook de l’adversaire).

Report…

Nouveau décalage de spectacle : La Bajon viendra au Vinci de Tours le 7 octobre au lieu du 12 juin (billets déjà achetés toujours valables ou remboursables).