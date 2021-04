Où sont les villes et villages les plus agréables d’Indre-et-Loire ?

Les grandes villes sont avantagées.

C’est une enquête menée dans les 34 837 communes française : l’analyse de 183 critères pour déterminer les coins du pays où il fait bon vivre. On y parle autant transport, sécurité, commerce qu’économie, santé ou environnement... Et à la fin on obtient un classement.



Comment s’en sort l’Indre-et-Loire ? Plutôt bien. La ville de Tours se place à la 24e position du top 40 dont l’édition 2021 vient d’être dévoilée par le JDD, et elle progresse d’un rang par rapport à l’année précédente. Loin derrière Angers, la capitale du département devance tout de même sa rivale Orléans de dix places. Si on regarde le palmarès des villes de plus de 100 000 habitants, Tours est 14e. Pas de quoi sabrer le champagne mais plutôt honorable.



Derrière, la ville de Joué-lès-Tours obtient la deuxième place départementale et la 179e place nationale, mieux que Blois par exemple, la capitale du Loir-et-Cher étant “seulement” 187e.



Même s’il crée des catégories selon le nombre d’habitants, le palmarès donne clairement une prime aux villes de taille conséquente ou proches des grands centres urbains. Ainsi, dans le top 20 tourangeau, on trouve Saint-Pierre-des-Corps (3e, 232e rang national), Chambray (5e, 480€ rang national), Ballan-Miré (6e, 687e rang national) et Montlouis-sur-Loire (17e, 1 734 rang national) tandis que Chinon est 21e. La proximité de l’agglomération n’est pas forcément l’assurance de gagner des places et il y a parfois de grands écarts avec des communes voisines. Ainsi, Savonnières est 28e commune la plus agréable de Touraine (2 482e de France) quand Villandry est 103e (au-delà de la 14 000e place nationale).

Vous pouvez découvrir tous les critères et le classement de votre commune sur ce site.