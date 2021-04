StorieTouraine, 12/04/21 - Nouvelle lutte contre le gel ; Les maires du 37 veulent reporter les élections ; 500 000€ de lifting pour l’étang d’Assay...

Et un nouveau lieu pour passer le code en Nord-Touraine.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce lundi.

----------------

Gel...

Vignerons et arboriculteurs se sont encore levés très tôt ce lundi pour mettre en place leurs dispositifs antigel, en particulier dans le vignible de Montlouis ou à Borgueil. Après de premières destructions de récoltes dues au froid la semaine dernière, ils continuent d’essayer de sauver les bourgeons avec des feux, des tours antigel ou de l’aspersion. De belles photos mais un stress énorme et qui va au moins se reproduire cette nuit, avant un redoux en milieu de semaine.

Point Covid...

A partir de ce lundi, les pharmacies d’Indre-et-Loire peuvent proposer des autotests pour détecter le coronavirus. Vendus 6€ (puis 5€20 maximum mi-mai), ils sont moins fiables que les tests PCR mais aussi moins désagréables. Certains professionnels peuvent les obtenir gratuitement. Cela dit patience : les officines ne seront pas livrées tout de suite, probablement en début de semaine prochaine.

Elections départementales et régionales...

Ces deux scrutins sont prévus les dimanches 13 et 20 juin pour renouveler l’assemblée d’élus du Conseil Départemental d’Indre-et-Loire (on en compte 38) et le Conseil Régional du Centre-Val de Loire à Orléans. Mais il y a des réticences à cause de la crise sanitaire. Dans un sondage lancé par l’Association des Maires d’Indre-et-Loire, 62% des 191 élus qui se sont exprimés ont des craintes sur l’organisation du vote à cause du coronavirus (notamment trouver des personnes disponibles pour tenir les bureaux ou qu’il y ait un faible taux de participation). Du coup, 48% réclament un report pour 43% qui souhaitent conserver les dates de l’élection. Dans un autre sondage, 23 élus du Conseil Départemental sur 38 sont pour un maintien du scrutin, les 15 autres veulent le décaler. C’est le gouvernement qui tranchera : la préfecture tourangelle a également consulté les élus locaux.





Code de la route...

La Poste indique qu’elle ouvre un 7e centre tourangeau pour l’examen du code de la route, indispensable pour obtenir le permis de conduire. Il est situé à Château-la-Vallière. Une quinzaine de sessions auto et moto seront proposées chaque semaine du lundi au vendredi. Plus d’infos sur www.lecode.laposte.fr.

Travaux...

Le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire finalise un plan de 500 000€ pour rénover l’étang d’Assay tout au sud du département, à la frontière avec la Vienne. « Depuis2020, les agencements réalisés et en cours sur l’ensemble du site ont pour objectif la préservation de la qualité écologique de l’espace naturel sensible,son ouverture au public, en lien notamment avec la voie verte cyclable Chinon / Richelieu (jeux pour enfants, aire de pique-nique, mare pédagogique, observatoires ornithologiques...)et sa mise en sécurité vis-à-vis de la route départementale etde la proximité de l’eau » est-il expliqué. Le chantier sera terminé en juillet. L’accès du public reste possible pendant cette période.

Report...

Le concert de GAROU qui devait avoir lieu le 2 décembre à 20h au Palais des Congrès de Tours est reporté au 12 février 2022, à la même heure. Les billets achetés pour ce spectacle resteront valables pour la date de report. Il est aussi possible de se faire rembourser.