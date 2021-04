Vacances d’avril confinées ? Nos idées de sorties en Touraine

Avec ou sans les enfants.

Thomas est papa de deux enfants et il a écrit à Info Tours pour nous parler de ces vacances de printemps atypiques : les mesures de freinage de la pandémie de Covid-19 nous forcent à rester dans un rayon de 10km autour de notre domicile, à moins d’avoir une attestation et une très bonne raison (santé, courses de première nécessité, aide aux personnes vulnérables…). La détente ou les activités avec les enfants ne font pas partie des cases que l’on peut cocher sur le document du ministère de l’intérieur. Alors que faire ? Voici quelques pistes.

1 – Les balades nature

Si vous êtes dans l’agglomération de Tours, les espaces de verdure ne manquent pas tout en restant dans le rayon de 10km autorisé par le gouvernement.

Au-delà des classiques parcs de l’Île Simon, de la Gloriette (avec ses jeux), de Ste Radegonde ou du Jardin Botanique (avec sa mini-ferme), on n’oubliera pas l’Île Balzac (autre spot avec des animaux), les lacs de la Bergeonnerie et des Bretonnières mais aussi le Bois des Hâtes et les Etangs de Narbonne au sud ou de Mettray au nord pour des escapades plus forestières (à l’Est direction Montlouis et son Bois des Bredins). L’Île de la Métairie, le Parc de la Cousinerie, les bords de la Loire vers La Riche ou le Parc de la Perraudière à Saint-Cyr constituent également de bons itinéraires, tout comme les abords de la Choisille au nord-ouest de l’agglo, un espace naturel protégé.

En dehors de l’agglo si votre périmètre vous le permet, il y a le Domaine de Candé, la Lac de Rillé, la forêt domaniale de Loches, les bords de Loire et de Vienne à Candes-Saint-Martin… Vous trouverez des idées sur les différents sites des offices de tourisme. N’hésitez pas à appeler celui de Tours ou l’Accueil Vélo Rando de Tours Métropole (02 47 33 17 99) qui sauront vous conseiller des itinéraires adaptés. A Amboise ou Veigné on a déniché sur le net de possibles itinéraires de randos faciles ne dépassant pas 10km et que vous pouvez prendre le temps de faire sur la journée.

2 – Un peu de sport

Si vous n’avez pas d’enfants, n’oubliez pas qu’il est possible de nager au centre aquatique de Bulle d’O à Joué-lès-Tours ou aux Thermes de Luynes (sur réservation). Avec ou sans les petits, vous pouvez également vous essayer aux différentes aires de fitness de l’agglomération tourangelle. On vous a fait une carte qui les recense dans cet article (attention au respect des gestes barrières). Les différents skate park ont par ailleurs tendance à voir leur affluence progresser au rythme des envolées du thermomètre et de la fréquence des éclaircies (sur l'Ile Simon, par exemple).

A Tours il est également possible de s'inscrire à des activités proposées par CitéClub (sous réserve d'avoir la carte, sinon il est possible de la prendre). Elles débuteront à partir du 19 avril (VTT, tir à l'arc, tnnis de table...).

3 – Sorties culturelles

Les bibliothèques restent ouvertes pendant ce nouveau confinement, en particulier dans l’agglo tourangelle. Renseignez-vous auprès d’elles sur leurs conditions d’accueil pour respecter les consignes sanitaires. Vous pouvez également partir en mission pour chasser les œuvres de street art au fil des rues de Tours ou de l’agglo. On vous en parlait déjà dans cet article.

N'oubliez pas également que le château d'Azay-le-Rideau reste ouvert... enfin, accessible de l'extérieur. des visites guidées du monument sont proposées depuis son parc.

4 – Activités ludiques

Surveillez les réseaux sociaux : des escape game en extérieur et autres courses d’orientation peuvent s’organiser tout en respectant les gestes barrières. Allez par exemple sur la page Facebook d’APIC ou 321 Visitez. En autonomie, vous pouvez pratiquer le géocaching, consistant à découvrir de petits parchemins ou objets cachés dans des lieux parfois étonnants. Plusieurs applications pour mobile pourront vous guider. Dans un autre domaine, vous pouvez télécharger l’application Géomotifs et vous rendre du côté de l’Hôtel Gouïn de Tours… En plus de l’expo animalière présentée dans la cour, la façade du monument a de jolies à vous apprendre…