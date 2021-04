StorieTravaux, 11/04/21 – Gros travaux pendant 9 semaines à Saint-Avertin ; Chantier nocturne sur le tram…

Et des déviations sur l’A10.

Chaque semaine sur Info Tours nous vous aidons à circuler en faisant le point sur les nouveaux chantiers qui peuvent impacter votre quotidien. Voici ce qui a été porté à notre connaissance pour la semaine du 12 avril…

----------------------

A10 :

Les nuits du lundi 12 avril et du jeudi 15 avril, de 20h à 7h : fermeture de la bretelle de sortie de l'échangeur Saint-Avertin (n°22) en provenance de Paris. Suivre la déviation mise en place sur le réseau local.

Durant 2 nuits (mardi 13 et mercredi 14 avril), de 20h à 7h : fermeture de la bretelle de sortie de l'échangeur Chambray-lès-Tours (n°23) en provenance de Paris. Il faudra emprunter une déviation sur le réseau secondaire.

La nuit du jeudi 15 avril, de 20h à 7h : fermeture de la bretelle d'entrée de l'échangeur Chambray-lès-Tours (n°23) en direction de Paris. Une déviation est prévue.

Durant 4 nuits (lundi 12, mardi 13, mercredi 14 et jeudi 15 avril), de 20h à 7h : fermeture de la bretelle d'entrée de l'échangeur Sainte-Maure-de-Touraine (n°25) en direction de Bordeaux. Suivre la déviation mise en place sur le réseau local.

Saint-Avertin :

Pendant 9 semaines, le tronçon de la rue de Cormery situé entre la rue de la Chalonnière et l’allée de la Ramée, sera fermé à la circulation le temps de rénover le réseau d’eau potable. Des déviations sont prévues par la rue du Moulin à Vent et la rue des Cicottés. Les bus du réseau Fil Bleu pourront emprunter les itinéraires de déviation prévus. Les accès riverains seront maintenus via la rue du Nouveau Bois et la rue de la Chalonnière. En revanche, le stationnement y sera impossible durant la journée entre 7h30 et 17h30. Quant aux accès piétons, ils seront maintenus durant toute la période des travaux. Des coupures d’eau seront par ailleurs possibles ponctuellement et uniquement en journée nous dit Tours Métropole. Les riverains seront prévenus la veille dans leur boîte aux lettres ou à l’entrée des immeubles.

Ligne de tramway :

Des travaux de maintenance de la Ligne Aérienne de Contact (LAC) du tramway se dérouleront de nuit sur l’ensemble du tracé, dès ce lundi et pendant 4 semaines (sauf le week-end). Ces chantiers d’entretien impacteront les 4 derniers allers-retours du tramway en soirée pendant deux semaines ce qui entraînera le remplacement des rames par des bus Plan B. Vous trouverez toutes les informations ici. Ces opérations de maintenance peuvent également occasionner de légères nuisances sonores pour les riverains.

Travaux avec conséquences sur le réseau bus Fil Bleu :

En raison de travaux rue Rabelais, les arrêts St Vincent, Vouvray Centre, Holnon, La Croix Buissée, L’Ouche de Mont et Vallée Chartier ne sont pas desservis par la ligne 54 à partir de mercredi et jusqu’au 23 avril. Vous devez vous reporter à l’arrêt Provisoire, situé devant la Gendarmerie et à l’arrêt Les Bidaudières, situé Route de Vernou.

En raison de travaux rue Henri Barbusse ce mardi, l’arrêt St Pierre Centre n’est pas desservi par les lignes 5 (direction St Pierre Gare) et 16 (direction Joué Gare). Vous devez vous reporter à l'arrêt Stalingrad, situé Avenue Stalingrad.