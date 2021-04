ReplayTouraine #60 – Gel, 5G, déchets, vaccination… Les 4 infos importantes de la semaine

Et un bonus musical.

Vous n’avez pas trop suivi l’actu cette semaine ? Le ReplayTouraine vous aide avec les informations les plus fortes en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce samedi 10 avril.

-----------------

1 – Deux grands centres de vaccination anti-Covid

Preuve que la campagne de vaccination contre le coronavirus prend une nouvelle ampleur, ce sont des sites plus vastes qui sont désormais mobilisés pour pratiquer les injections en Indre-et-Loire. Saint-Avertin et Saint-Cyr-sur-Loire en ont ouvert deux ce mardi, respectivement au gymnase des Onze Arpents et à l’Escale. Et ils ont du succès : ce samedi matin, le site Doctolib ne propose plus aucun rendez-vous avant le 22 ou le 23 avril. L’objectif est d’atteindre rapidement les 6 000 piqûres hebdomadaires avec le produit Pfizer, ce sera 2 500 dans un premier temps.

2 – Des solutions pour nos déchets

La taxe sur les ordures ménagères augmente de 35€ cette année dans l’agglo de Tours, parce que le traitement des ordures coûte de plus en plus cher. L’Indre-et-Loire doit trouver une solution pérenne car l’enfouissement n’est plus la norme. Cela va nécessite 60 à 70 millions d’€ dans le but de créer un site qui remplacera les usines de traitement actuelles devenues obsolètes (dont une à Chinon). Les différentes collectivités locales ont annoncé cette semaine qu’elles allaient travailler ensemble pour ouvrir une unité de production d’énergie verte à partir du contenu de nos poubelles. Cela pourrait par exemple servir à fabriquer de l’hydrogène.

3 – Lutte contre le gel

Pendant plusieurs matinées cette semaine, les vignobles se sont enflammés pour tenter de réchauffer l’air. Les températures ont plongé en dessous de 0, menaçant les bourgeons déjà sortis. Malgré ces bougies, ces ballots de paille brûlés, les hélicoptères brassant l’air ou encore les tours antigel, les dégâts sont importants, frisant les 100% de récoltes détruites sur certaines parcelles. Cela concerne le raisin mais aussi d’autres arbres fruitiers (pommes, cerises…). Le gouvernement a annoncé le déclenchement du dispositif d’aides financières en cas de calamités agricoles. Les exploitants s’inquiètent eux d’un nouveau refroidissement la semaine prochaine.

4 – Une consultation sur la 5G

Où installer les futures antennes 5G de Tours Métropole ? Quelles règles pour leur implantation ? Face au scepticisme d’élus comme le maire de Tours ou d’une partie de la population vis-à-vis de cette nouvelle technologie d’Internet mobile, l’agglomération lance une vaste consultation de quelques semaines pour réglementer la rénovation du réseau. Pendant ce temps les 4 opérateurs se sont engagés à stopper leurs nouvelles installations. Plus d’infos sur le site www.tours-metropole.fr.

BONUS – Un peu de musique

Le rappeur tourangeau Nivek a sorti un nouveau titre et on vous le fait découvrir sur 37 degrés.