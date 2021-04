StorieTouraine, 10/04/21 – Production de vaccins anti-Covid à Chambray ; Les contaminations en baisse ; Le TVB condamné à l’exploit…

Et des élections législatives annoncées en Sud-Touraine.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce samedi.

Des vaccins anti-Covid préparés en Touraine…

On savait déjà que l’usine Recipharm de Monts était engagée dans la mise en flacons de vaccins anti-Covid Moderna (début de production imminent). Emmanuel Macron a fait une autre annonce ce vendredi, lors d’un déplacement dans une usine Delpharm d’Eure-et-Loir, premier établissement industriel français à entamer la fabrication de flacons Pfizer. Ainsi, d’ici 2022, Delpharm va préparer des seringues préremplies de sérums contre le coronavirus depuis ses installations de Chambray-lès-Tours nécessitant 70 embauches et 20 millions d’€ d’investissements. Un nouveau bâtiment devra être construit et l’aménager.

Point Covid…

Les mesures de freinage de l’épidémie ont débuté il y a une semaine en Indre-et-Loire, il est trop tôt pour dire si elles ont un impact sur les chiffres de contaminations. Des infections qui sont en baisse selon les dernières données de l’Agence Régionale de Santé : on repasse à 7,5% de tests positifs en Touraine soit 1 863 cas du 30 mars au 5 avril. Le taux d’incidence départemental est de 307 cas pour 100 000 habitants alors qu’il frôlait les 400 il y a peu (321 à Tours Métropole ce vendredi, également en repli). A retenir ce cluster à Beaulieu-lès-Loches : 16 des 22 résidents d’un foyer de vie pour personnes en situation de handicap ont été testés positifs, ainsi que 5 professionnels de santé.

A l’hôpital la situation reste très tendue avec 47 malades en réanimation et 119 dans les services de médecine. Dans le département, 85 000 personnes ont reçu une première dose de vaccin anti-Covid et quasi 29 000 en ont eu deux.

Elections législatives...

Après la démission de la députée Sophie Auconie pour raisons de santé, il faut la remplacer jusqu'en juin 2022. Une élection partielle est donc prévue les dimanches 30 mai et 6 juin sur la 3e circonscription d'Indre-et-Loire (Saint-Avertin, Chambray, Cormery, Loches, Preuilly-sur-Claise...). Une seule candidate déclarée pour l'instant : Sophie Métadier, soutenue par l'élue sortante.

Volley…

Tours est encore champion de France en titre mais que cette saison est difficile pour le TVB ! Le club dispute les quarts de finale des play-offs contre Chaumont, venu gagner 3-2 à Grenon la semaine dernière. Seule solution pour se qualifier en demi : gagner ce samedi soir (18h) en Haute-Marne puis regagner ce dimanche (17h) dans la même salle en cas d’organisation d’une 3e opposition. Si ce scénario se réalise ce serait un exploit pour une équipe assez inconstante cette saison. La rencontre du jour est à suivre gratuitement sur LNV TV.

Basket…

Tours affronte Vanves à 20h à Monconseil (match diffusé gratuitement sur sa page Facebook). Les Franciliens sont lanterne rouge et l’UTBM vise toujours la montée en Pro B. Un objectif atteignable d’autant que son rival Toulouse a perdu deux fois de suite. Si les Tourangeaux ne font pas de faux pas durant les 7 matchs qu’il leur reste à jouer ils ont toutes les chances d’atteindre le deuxième niveau du basket français la saison prochaine.

Hockey…

Les Remparts de Tours reçoivent Dunkerque dans le cadre du championnat de D1 dont il ne reste que 4 matchs à disputer avant la dernière journée du 20 avril. Pour l’instant Tours reste sur une série de 5 défaites. Coup d’envoi de la rencontre à 19h, à suivre sur Fanseat ou la chaîne YouTube du club.

Concert…

Le spectacle de Stéphane Eicher qui devait avoir lieu le 31 mai à Joué-lès-Tours est reporté au 18 novembre. Vos billets restent valables mais sont également remboursables.