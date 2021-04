StorieTouraine, 08/04/21 - Accident mortel chez les Compagnons ; IME fermé pour Covid à Château-Renault ; L’Office du Tourisme de Tours fermé...

Et défaite de la 4S Tours en Bretagne.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce jeudi...

Accident mortel...

On ne l’apprend qu’aujourd’hui via la NR : un apprenti menuisier des Compagnons du Devoir de Tours a été victime d’un accident mortel mardi soir sur le site où il travaillait. Une enquête a été ouverte par le parquet, et une cellule psychologique mise en place dans l’établissement d’apprentissage de Tours-Nord.

Fermeture d’IME...

La Boisnière de Château-Renault ferme ses portes jusqu’à lundi 12 avril en raison de plusieurs cas de Covid chez les enfants ainsi que le personnel de l’établissement d’accueil médico-éducatif. Les premiers signalements ont été faits dans les premiers jours d’avril. Près de 80 enfants doivent rester chez eux.

Trafic SNCF...

En raison d’une faible fréquentation depuis le début du nouveau confinement anti-Covid, la SNCF annonce le maintien du service réduit en Centre-Val de Loire la semaine prochaine à une exception près pour la Touraine : le Vendôme-Tours de 6h24 circule lundi. Sinon, comptez la majorité des TER Rémi aux heures de pointe. Au final, 30% des rames sont supprimées. Les détails sur le site www.ter.sncf.com/centre-val-de-loire.

Office du Tourisme de Tours...

L’interdiction des déplacements à plus de 10km sauf motif impérieux ce n’est pas bon pour le tourisme. L’accueil au public ferme donc pour la durée du nouveau confinement mais maintient son accueil téléphonique si besoin de renseignements pour un futur séjour (02 47 70 37 37).

Tennis de table...

Tours affrontait Thorigné-Fouillard ce mercredi en Bretagne. La 4S a perdu 3-0 dans cette rencontre comptant pour le championnat de Pro B.