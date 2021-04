Tours : comment fonctionne le service de taxi pour les soignants ?

Il est mis en place par Fil Bleu.

Depuis ce mardi 6 avril, le réseau bus-tram Fil Bleu a réduit sa fréquence pour s’adapter au nouveau confinement anti-Covid. On compte environ un bus sur 3 et un tram toutes les 10 minutes contre une rame toutes les 6 à 8 minutes en temps normal.



Cette situation complique la vie des personnes qui ne font pas de télétravail, en particulier les équipes soignantes.



Pour les aider à se rendre sur leur lieu d’exercice d’activité professionnelle, l’agglo relance un service déjà mis en place lors du confinement du printemps 2020. Des taxis peuvent emmener infirmières, médecins ou aide soignantes au CHU Bretonneau, à Trousseau, à la clinique de l’Alliance NCT+, la clinique Vinci, l’EHPAD de l’Ermitage ou La Blanchisserie à Joué-lès-Tours.



Les réservations sont impératives, et possibles jusqu’au 2 mai. Un taxi vient chercher les personnes à leur domicile ou les ramène pour le prix d’un ticket de bus (gratuit pour les abonnés).



Les adresses de départ se font uniquement depuis les principales communes de l’agglo (Tours, Joué, Chambray, St Cyr, La Riche, Saint-Avertin et Saint-Pierre-des-Corps). Il suffit d’appeler Fil Bleu au 02 47 77 48 48 de 9h à 17h. Les premières courses sont proposées dès 5h30 et le soir jusqu’à 22h.