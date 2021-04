Mondial du Fromage à Tours : il faudra attendre septembre

L’événement est reporté.

Organisé une fois tous les deux ans, le Mondial du Fromage de Tours n’a pas souffert de la pandémie en 2020. En revanche il y a bien une édition programmée en cette année 2021... mais plus en juin comme prévu initialement. Face aux restrictions sanitaires qui risquent de subsister à cette période, son organisateur Tours Evénements et le fromager de La Croix-en-Touraine Rodolphe Le Meunier viennent d’annoncer une nouvelle date.



C’est donc du 12 au 14 septembre que Tours fera sa fête aux comtés, saint-marcellins, sainte-maures, époisses et autres fromages de France ou de l’étranger (une grosse quarantaine de pays est annoncée, c’est pour ça que la manifestation est décalée).



Pour rappel, le Mondial du Fromage est essentiellement un salon professionnel avec des concours de sculptures fromagères et de plateaux dégustation mais il accueille aussi un buffet géant grand public où tout le monde peut s’inscrire et profiter de fromages en open bar sur une table de plusieurs dizaines de mètres de long (l’objectif de 2019 était de battre le record du monde en la matière).



Cette édition 2021 sera néanmoins particulière. Tours Événements dit avoir imaginé un Mondial du Fromage et des Produits Laitiers hybride, à la fois présentiel et digital. Dans le prolongement du salon physique, le volet virtuel permettra aux professionnels de la filière où qu’ils soient, de commercer, d’échanger, et ce avec tous les exposants. Ils seront également avertis en temps réel de l’issue des concours et pourront assister aux ateliers et aux conférences organisées pendant toute la durée du salon.



Les inscriptions sont ouvertes. On ignore encore si le buffet sera reconduit, le communiqué de presse n’en fait pas mention.