Vous pouvez désormais devenir actionnaires du Tours FC

La campagne de souscription est ouverte.

On vous en parlait il y a peu, le Tours FC souhaite changer de cap et se transformer en une société coopérative d'intérêt collectif (SCIC). Une idée lancée au détour de la campagne des Municipales l'an dernier par l'équipe du nouveau maire Emmanuel Denis mais qui a fait son chemin auprès des instances du club tourangeau, à la recherche d'un nouveau souffle après près de 10 ans de présidence de Jean-Marc Ettori. Déjà à l'été 2020, ce dernier a passé la main de la gestion du club à un président-délégué, en la personne de Guillaume Barré, afin de préparer cette transition.

9 mois après, le projet de société coopérative, sur le modèle du SC Bastia au niveau du football ou du Bateau Ivre pour reprendre un exemple tourangeau, est désormais prêt.

Depuis la semaine dernière, la souscription est même ouverte. Pour rappel, l'idée d'une SCIC est que chacun peut acheter des parts au club et en devenir ainsi co-propriétaire, tout en sachant que le principe de représentation est une personne (physique ou morale) = une voix et ce quelque-soit le nombre de parts détenues.

Derrière ce projet, on retrouve l'idée de redonner des couleurs au club qui est aujourd'hui en National 3 et connait un désamour des Tourangeaux. "Jouons collectif" s'intitule d'ailleurs le lancement de la souscription avec comme explication que "La reconstruction du Tours FC doit donc passer par une union sacrée entre toutes ses composantes : supporteurs, employé(e)s, entrepreneurs, collectivités, etc. "

Pour l'heure, la communication se fait douce sur le projet et il en faudra certainement beaucoup plus pour faire adhérer le public, surtout que l'idée est de recolter entre 1 et 2 millions d'euros, mais le plan a le mérite d'être lancé, et ce même dans une période pas forcément propice au monde sportif...

Si vous souhaitez devenir actionnaires du club, les parts en vente sont aux tarifs suivants :

Collège des supporters : minimum une part à 50 euros. Pour l'achat de deux parts (100 euros), un maillot offert

Collège des salariés : minimum une part à 50 euros.

Collège des anciens joueurs, personnalités : au minimum 20 parts soit 1000 euros.

Collège des entreprises : au minimum 40 parts soit 2000 euros.

Collège des collectivités : au minimum 200 parts soit 10 000 euros.

Toutes les informations utiles sont à retrouver ici