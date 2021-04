StorieTouraine, 06/04/21 - Le gel épargne les vignes ; 2 200 cas Covid en 7 jours ; La Nuit des Studio annulée...

Et le coach des Remparts quitte le club.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce mardi...

---------------

Gel...

Les températures ont subitement baissé en Indre-et-Loire, au point de descendre en dessous de 0 la nuit. Comme les bourgeons et fleurs ont fait leur apparition, c’est un grand danger pour les vignerons, les producteurs de pommes mais aussi de fraises. Les cultures maraîchères ont été bâchées dès ce week-end, et dans les vignes on a vu le retour des bougies et l’allumage des tours anti-gel cette nuit afin de réchauffer l’atmosphère ou brasser l’air. L’objectif : éviter une destruction des récoltes. A priori pas de problèmes après cette première alerte mais il y a encore deux nuits difficiles à passer avant le redoux...

Point Covid...

Les derniers chiffres de l’Agence Régionale de Santé ne montrent aucune amélioration sur le front de l’épidémie, au contraire. Du 27 mars au 2 avril il y a eu plus de 28 000 tests réalisés en Touraine dont 2 212 revenus positifs soit 7,8% avec un taux d’incidence de 365 cas pour 100 000 habitants (337 pour Tours Métropole). A l’hôpital on compte 111 malades dans les services de médecine (chiffre en hausse) et 46 autres en soins intensifs (stable). 301 décès ont été enregistrés dans les services hospitaliers depuis le 1er septembre.



Concernant la vaccination en Touraine, 80 914 personnes ont reçu au moins une dose de Pfizer, Moderna ou AstraZeneca et 27 309 en ont eu deux.



Par ailleurs, les cinémas Studio annoncent l’annulation de leur Nuit annuelle de projections qui était programmée pour le samedi 5 juin. Ils réfléchissent sur l’organisation d’une soirée spéciale avec la programmation de 3 séances de films dans une salle qui serait couplée avec Le Jour des Studio le vendredi 16 ou samedi 17 septembre.

Hockey...

Les Remparts de Tours vont changer d’entraîneur la saison prochaine. Leur coach Julien Guimard s’en va pour rejoindre Mont-Blanc où il a déjà travaillé. Les raisons : sa famlle ne s’adapte pas à la Touraine et le club vient d’enchaîner 5 défaites en championnat depuis la reprise post-Covid. Il faudra donc trouver quelqu’un d’autre pour driver l’équipe de D1...

Tennis de table...

Deux nouvelles à retenir du week-end : chez les femmes, Joué-lès-Tours a assuré son maintien en championnat Pro Dames pour la saison prochaine (la première division). Et en Pro B les garçons de la 4S Tours ont battu Nantes 3-2.