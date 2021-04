Confinement N°3 en Touraine : ce qu’il faut savoir mardi 6 avril

Transports, infos pratiques… On vous dit tout.

Une vie au ralenti pour plusieurs semaines. Mercredi 31 mars, Emmanuel Macron a demandé l’extension des mesures de freinage de la Covid-19 à l’ensemble du territoire au lieu des 19 départements les plus touchés. L’entrée en vigueur des premières restrictions s’est faite ce week-end avec l’interdiction de se déplacer à plus de 10km sauf motif précis (achats de première nécessité, raisons de santé, convocation judiciaire, mission d’intérêt général…). On vous explique comment calculer votre rayon d’action dans cet article. Le couvre-feu reste par ailleurs en vigueur de 19h à 6h, obligeant donc à remplir une attestation pour tous les déplacements même à côté de chez soi.

Les déplacements entre régions qui sont restés tolérés pendant le week-end de Pâques sont désormais interdits, sauf motif impérieux (par exemple pour le travail).

A partir de ce mardi, les crèches, écoles, collèges et lycées ferment leurs portes. Les étudiants peuvent continuer de se rendre à la fac une fois par semaine. Sinon, tous les cours se font en distanciel. Les vacances scolaires ont été avancées et débuteront vendredi soir en Indre-et-Loire, soit deux semaines plus tôt que prévu. La rentrée se fera donc lundi 26 avril avec des cours à la maison pour les collégiens et lycéens mais dans les classes de la maternelle au CM2. Pour venir en aide aux plus modestes et compenser la fermeture des cantines, la ville de Tours va envoyer des chèques de 30€ à des familles bénéficiaires du Centre Communal d’Action Sociale.

Plusieurs communes ont indiqué qu’elles organisaient un accueil pour les enfants des professions prioritaires. C’est le cas de Tours et Joué-lès-Tours, y compris en crèche ou en centre de loisirs.

Le télétravail est à privilégier, voire à généraliser. Globalement, les services publics vont continuer de fonctionner. On peut toujours aller en mairie faire une carte d’identité ou toute autre démarche. Les poubelles sont ramassées normalement. La Poste Centre-Val de Loire précise que le courrier, les colis ou la presse restent distribués 6 jours sur 7 et que ses bureaux sont ouverts et qu’il n’y aura pas de perturbations pour le versement des prestations sociales à partir de ce mercredi 7 avril.

En fait les plus grosses perturbations vont concerner les transports que ce soit la SNCF avec 30% de TER Rémi supprimés (détails dans cet article) ou Fil Bleu à Tours avec 2 bus sur 3 annulés et seulement un tram toutes les 10 minutes (détails dans cet article).

A Tours, le stationnement n’est plus contrôlé dès ce mardi 6 avril et jusqu’au 30 avril. On peut donc se garer sans payer en centre-ville (hors parkings souterrains). Les commerces jugés non essentiels sont fermés mais peuvent poursuivre les retraits de commandes ou les livraisons. Cette fois les librairies, coiffeurs, fleuristes ou disquaires peuvent rester ouverts mais pas les salons de beauté, par exemple.

Les lieux touristiques qui avaient rouvert leurs jardins comme le Château de Villandry doivent fermer, mais la piscine Bulle d’O de Joué qui avait rouvert partiellement pour le grand public jeudi 1er avril reste accessible sur réservation.