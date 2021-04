3 bonnes idées pour boire un café à emporter à Tours

Avec des produits de qualité.

A l’heure où l’on écrit ces lignes, aucune visibilité pour la réouverture des cafés, bars et restaurants. Alors comment on fait quand on a envie d’un petit remontant à Tours ? Disons qu’il y a moins de choix que d’habitude mais tout de même quelques options particulièrement recommandables, dont certaines qui n’avaient pas attendu la crise sanitaire pour lancer une offre en take away… Voici la liste – non exhaustive – qu’on vous propose.

1 – Le Petit Atelier

La référence du café de spécialité Rue Colbert a repris son activité en début d’année pour réchauffer les matins difficiles ou booster un début d’après-midi chagrin. Ouverture du mercredi au samedi de 10h à 17h avec également la possibilité d’acheter des sachets de café.

2 – El Cafecito

Le café de la Rue du Grand Marchéest fermé mais la brûlerie ouverte l’an dernier continue de fonctionner et donc de torréfier directement des grains en provenance d’Amérique du Sud. Et ce du mardi au vendredi 13h-19h, samedi 9h-19h. On peut aussi emporter de quoi faire son café à la maison.

3 – Maison Gramm

La référence tourangelle de la torréfaction propose des cafés à emporter dans sa boutique de l’Avenue de Grammont, où l’on peut également trouver de multiples thés et diverses gourmandises bien sourcées comme des chocolats de Pâques. Ouverture du lundi après-midi au samedi.

Et aussi : Starbucks, Le Capuccino, Le Valmy…