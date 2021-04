[Photos du jour] Le sprinteur Arnaud Démare remporte La Roue Tourangelle

Il s’est imposé à Tours.

204km entre Sainte-Maure-de-Touraine et Tours : ce dimanche, La Roue Tourangelle a enfin pu reprendre du service pour sa 19e édition. La célèbre course cycliste d’Indre-et-Loire avait été annulée en 2020 à cause de la crise Covid et fait donc son retour avec une édition sans public au départ et à l’arrivée mais tout de même des spectateurs et spectatrices au fil du parcours.



A la fin, c’est la star de la course et champion de France en titre Arnaud Démare qui s’impose. Le coureur de l’équipe Groupama-FDJ a devancé Nacer Bouhanni et Marc Sarreau après 4h53 de course et donc une moyenne de 41km/h. Pas d’échappée arrivant au bout cette fois-ci malgré plusieurs tentatives sur le parcours, c’est via un sprint final que l’épreuve s’est achevée. Le dernier groupe d’intrépides a été repris à seulement 3km de la ligne.

Découvrez la fin de course en photos avec les clichés de Laurent Depeigne et Philippe Maitre :